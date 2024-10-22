Liam Payne遺體驗出多種毒品　死前邀2名女粉絲入房「逗留5小時」

撰文：聯合新聞網
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One Direction成員Liam Payne日前驚傳墮樓身亡，享年31歲，他的真正死因迄今仍在調查中，先前傳出他墮樓前行為異常，再加上房間內的桌上有錫箔紙、不明白色粉末和打火機，最近毒物初步檢測報告出爐，Liam Payne體內檢驗出古柯鹼反應，更有一種叫「粉紅古柯鹼」（Pink Cocaine）的新型毒品。

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根據「美聯社」等多項報導指出，Liam Payne體內有包括粉紅古柯鹼，意指為混合甲基安非他命（俗稱冰毒）、氯胺酮（俗稱K仔）、MDMA（俗稱搖頭丸）等多種藥物的新型毒品，另還有常用於鎮靜安眠類的藥物苯二氮平，房內還發現了用來吸食這些藥物的工具。

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由於檢方懷疑可能是酒店員工提供毒品，不過酒店迄今未回應，另外，警方還請來2名阿根廷女粉絲作證，據悉2人在死前幾小時被邀請進入Liam Payne的的豪華套房，從上午11點30分開始長達近5小時後才離去。

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不過警方已經初步排除有其他人涉入的因素，指出Liam Payne真正死亡的原因是從酒店3樓墮下，身上的外傷與墮樓狀況相符，但仍需更進一步調查。

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