昔日天后39歲回歸樂壇擅闖保護區拍MV疑觸法　IG性感照變證據？

Katy Perry離開「美國偶像」評審職位，上個月正式宣布將於9月20日推出新專輯《143》，並已推出〈Woman's World〉、〈Lifetimes〉2首新歌，然而近期卻傳出〈Lifetimes〉MV拍攝因涉及在平時屬於遊客禁區的保護區內拍攝，將被調查。



〈Lifetimes〉MV背景位於西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands），影片中以遊客視角飽覽島上風光，享受派對活動，不過其中Katy Perry穿著比堅尼在沙丘跳躍的畫面，地點所在地為保護區，平時屬於禁止遊客入內的區域，引發是否違法爭議？

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綜合外媒報導，當地政府表示若為事前申請經獲准，拍攝MV並不會有違法問題，而爭議點在於拍攝團隊是否有事先申請，而據美媒「PEOPLE」報導，一位Katy Perry公司方面的回應爭議，當地的影片製作公司向他們保證已取得所有必要的許可，「我們得到了口頭授權」，但坦承得知有一項許可證正在處理中。



回應中說明是於7月22日申請了特定地點拍攝的許可，並於26日獲得口頭批准，27日可繼續拍攝。不過Katy Perry MV捲「禁區拍攝」爭議，有部分網友在其IG留言坦言很失望，認為其團隊怎會不知道拍攝地屬於保護區，甚至有網友直接留言轟「Shame on you.」而目前當地政府尚未明確表示Katy Perry是否違法。

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