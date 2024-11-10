「音樂女神」海兒大騷22吋紙板腰　懶理「樂壇判官」批評唱功差

現年27歲、英皇旗下女高音歌唱家海兒（Hedy）最近以年輕90後的姿態成為《中年好聲音3》節目評審，人氣急升，被封為「音樂女神」。海兒經常在社交平台分享靚相，還不時傳授唱歌心得，及貼出歌唱片段；不過，日前卻引來「樂壇判官」周啟生狠批海兒的唱功，在社交網轉載片段寫道：「所謂評判，自己唱歌都唱成咁？個比賽出嚟嗰啲會係咩水平？大家自己諗呀。」

海兒則懶理批評，前日繼續pose靚相派福利，穿上啡色貼身衫，大騷目測只有22吋的紙板腰及豐滿上圍，左轉右轉，讓網民眼睛吃冰淇淋。

海兒又請大家眼睛吃冰淇淋。（IG @hedy_hoiyi）

海兒身材經常成為大眾焦點。（IG @hedy_hoiyi）

多角度睇都係咁fit。（IG @hedy_hoiyi）

真係紙板咁薄。（IG @hedy_hoiyi）

片段中，海兒穿上一襲高貴雪紡長裙，仙氣十足，演唱Queen的《Bohemian Rhapsody》，獲不少粉絲大讚好聽。然而周啟生卻不留情面評擊，還用上「孔子條底褲」（歇後語為廣東話粗口）來形容海兒的演出，連林建明都有給Like。

周啟生批評海兒唱功差，林建明都俾like贊成？（周啟生facebook）

海兒係女高音歌唱家。（周啟生facebook）

周啟生又在留言怒斥《中年好聲音》：「中年好聲音有幾個group，成班X樣，完全指鹿為馬，又要將我個post轉post。其實咁唔鍾意，可以唔睇呀！唱歌唱成咁都可以讚好嘅，一定係食屎狗盲迷！」有網民列出海兒的音樂履歷及成就，指她倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。周啟生並不認同，回應該網民：「着少件衫咪性感囉！條褲短啲都係性感！嗰啲乜鬼嘢八級？算數吧啦！」另一網民認為，海兒演唱的歌曲，就連天皇巨星都未必唱到，他則建議網民欣賞自己的演出。

周啟生經常周圍辣火頭鬧人。（周啟生facebook）

周啟生曾承認鬧人為谷個唱：「其實今次嘅事係我夾埋一班新聞界嘅朋友，一齊炒出嚟㗎。」（資料圖片/葉志明攝）

63歲的周啟生近年經常周圍辣火頭鬧人，曾指陳蕾「彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音」；稱林家謙為「嗰條廢青」；楊千嬅任《中年好聲音2》評審「完全沒水平」；Joey Tang欠缺努力；盧冠廷創作千篇一律旋等，幾乎老中青都燒埋。不過，他最後都認低威，直言鬧人是為炒作個唱，可以令自己名氣加大。

連《中年好聲音》都鬧埋。（周啟生facebook）

有網民列出海兒的音樂履歷及成就。（周啟生facebook）

有網民撐海兒，卻遭周啟生反擊。（周啟生facebook）

海兒加入《中年好聲音3》做評判而人氣急升。（IG@hedy_hoiyi）

經常貼性感相。（IG@hedy_hoiyi）

海兒係女高音歌唱家。（IG@hedy_hoiyi）

昨晚第一次上電視做評判，給出專業意見。（電視截圖）

海兒身材極佳，但被指有點唔科學。（IG@hedy_hoiyi）

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