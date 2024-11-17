袁偉豪張寶兒囝囝1歲生日會眾星到賀　大灣區男神一家四口罕現身

43歲袁偉豪四年前迎娶細10年的3億「內衣大王」寶貝女張寶兒，去年11月誕下兒子「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）。今日（17日）是袁咕碌一歲生日，袁偉豪夫婦為囝囝大搞生日派對，請來一眾好友出席，包括胡杏兒老公李乘德帶二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam），羅子溢同細仔Eden、林子善女兒林以晴（Jasmine）。

袁偉豪同張寶兒為囝囝搞一歲生日會。（ig圖片）

商界女神胡曦文同未婚夫羅御軒都有出席。（ig圖片）

胡杏兒老公李乘德帶二仔李奕霖同細仔李奕宏一齊去玩。（ig圖片）

近年榮升「大灣區男神」的周柏豪（Pakho）更疑一家四口現身，大合照時柏豪抱住女兒周芯悅（Sonya），太太朱敏君 ( Stephanie ) 抱住細仔，不過柏豪貫徹保護家人作風，特別用心心圖案遮樣。而楊潮凱則未有帶同子女，另還有胡定欣、商界女神胡曦文（Christy，前名胡敏珊）與未婚夫羅御軒（Joseph）出席，現場有逾30人到賀，場面熱鬧！

袁偉豪一班老友，胡定欣、林子善、李乘德、楊潮凱，仲有近年升呢「大灣區男神」嘅周柏豪都有出席，好熱鬧！（ig圖片）

生日會有逾30人參與，周柏豪罕有帶埋太太同一對子女，但就繼續好保護要用心心圖案遮樣。（ig圖片）

袁偉豪同周柏豪。（ig圖片）

現場佈置成農莊般，還有吹氣滑梯讓小朋友放電，當然不少得切蛋糕環節，見袁偉豪一家三口笑得好開心，袁偉豪在社交平台發文寫道：「晞祐今天你一歲了，這一年你的確長大得很快，爸爸媽媽好掛住你初生時的可愛蛋臉，真的好想把時光暫時停頓一下。你這個小天使的來臨，改寫了我們的生命，為我們帶來很多的祝福，學懂放下、更加珍惜當下，特別是媽媽，身體與精神上的付出，是多麼的偉大和無私，希望當你有一日明白這個道理的時候，就要更加珍惜和愛錫你身邊嘅人，做一個頂天立地，孝順父母和有責任的男人，祝你一歲生日快樂🎂健康成長，爸爸@yogooloo」「識吓朋友仔先，大個咗好似爸爸咁一齊做gym」

一家三口。（ig圖片）

袁偉豪話囝囝改變咗佢哋嘅生命，仲特別多謝太太。（ig圖片）

張寶兒祝囝囝：「健康茁壯、聰明伶俐、平安喜樂！」（ig圖片）

張寶兒：「眨眼間，你已經由出生那個皺皮豆釘，變了真的圓咕碌 再變了愛笑的精靈小子，爸爸媽媽已經很想念那個剛會抬頭翻身的你，也會非常珍惜現在這個愛「嗲嗲嗲」又愛音樂愛笑的活潑寶寶，不能想像一年之短，你卻讓我們活出五年的光陰，想你長慢點，又怕你長得慢，想你獨立點，但更想你繼續黏人。你的第一個大歲生日，祝願你健康茁壯、聰明伶俐、平安喜樂！在愛中成長！❤️還有那些我們的朋友們，也許就延續成為你的朋友們，感恩一直彼此陪伴度過人生不同的階段，感恩生命🌹#袁咕碌 #一歲啦 #袁園農場 #抱歉忘記跟爸爸collab出😂」

張寶兒祝囝囝：「健康茁壯、聰明伶俐、平安喜樂！」（ig圖片）

都會唔捨得囝囝大得咁快。（ig圖片）

袁偉豪希望囝囝做一個頂天立地，孝順父母和有責任的男人。（ig圖片）

袁偉豪希望囝囝做一個頂天立地，孝順父母和有責任的男人。（ig圖片）

都要識朋友仔嘞。（ig圖片）

袁偉豪夫婦亦為囝囝開了一個社交賬戶，代筆寫著：「我一歲啦！🎉🎉爸爸媽媽同我開了一個party﹐佢話人唔洗多 最緊要我開心😂🥰❤️#舞池 #喜愛唱歌跳舞的袁咕碌 #喜愛氣球和波波的袁咕碌 #袁咕碌 #一歲啦🎉🎉」

「袁咕碌」眨眼就一歲。（ig圖片）

「袁咕碌」一出就萬千寵愛。（ig圖片）

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