再有TVB小花被邀出席飯局高達300萬　「應該報警定報東張」

網絡上不時會傳出「藝人飯局價」的消息，當中涉及的金額由幾萬至幾百萬不等，無不令網民聯想到「呢個價點止食餐飯咁簡單」。早前接連有兩位TVB小花公開私訊截圖指自己被邀去飯局，另一位落選港姐亦收到私訊，飯局價更高達300萬﹗



TVB小花被邀飯局上房50萬私訊曝光 重溫傳聞中的「藝人飯局價」

2020年港姐十強麥詩晴參選後加入TVB。（IG：@szeching124）

麥詩晴收到飯局邀約。（IG：@szeching124）

梁雯蔚在《寵愛Pet Pet》中穿小背心大曬驕人身材，令網民留下深刻印象。（劉智源攝）

梁雯蔚亦有收到問價。（網上截圖）

視后蔡思貝曾在節目中公開有人開價200萬邀請她出席飯局，而莊思敏亦曾表示有人給她開過1,200萬飯局價，金額高得令她自己都不敢相信。早前麥詩晴及落選港姐梁雯蔚都晒出聊天紀錄截圖，稱有人邀請自己去飯局。娛樂新聞主播賴彥妤（Vivienna）日前晒出一位同樣自稱「香港XXX娛樂文化有限公司經理人XXX」對話截圖，對方開宗明義問：「「Dinner 300萬」。

賴彥妤在英國高雲地利大學法律系碩士畢業，有學霸主播之稱。（IG：@vivianlai0824）

賴彥妤在英國高雲地利大學法律系碩士畢業，有學霸主播之稱。（IG：@vivianlai0824）

賴彥妤在英國高雲地利大學法律系碩士畢業，有學霸主播之稱。（IG：@vivianlai0824）

賴彥妤加入TVB後做娛樂主播。（IG：@vivianlai0824）

賴彥妤加入TVB後做娛樂主播。（IG：@vivianlai0824）

有「學霸主播」之稱的賴彥妤（Vivienna），在英國高雲地利大學法律系碩士畢業，先後在2019英國華裔小姐勇奪冠軍、2014中華才藝小姐奪得季軍，2021年參選港姐後加入TVB。從對話截圖見到問價者自稱公司，連社交網帳戶頭像照片，與梁雯蔚及麥詩晴亦一模一樣，向賴彥妤詢問「請有問有Job點聯絡你」，當賴彥妤回覆是甚麼類型的Job後‧，對方開出「Dinner 300萬」。賴彥妤以Hashtag留言：「#究竟要問幾多次#問幾多都一定係say no#應該報警定報東張#冇咩事我都係返去拍劇先。」