海兒自爆18歲捲入詐騙案　一睡姿嚇窒周家怡：咁都冇阻礙發育

現年27歲、女高音歌唱家海兒自從為《中年好聲音3》擔任客席評判後，多了很多人認識，雖然現在已由布志綸取替，但海兒仍不時在不同社交平台現身，Keep住人氣。日前海兒為周家怡的網上節目《恨駕女團》做嘉賓，自爆18歲生日遇上一件詐騙事件，要勞動父母到警局了解。

海兒為周家網上節目做嘉賓。（YouTube影片截圖）

估唔到海兒咁男仔頭，18歲已經想學電單車。（YouTube影片截圖）

海兒透露踏入18歲生日即去考車牌，更因為受《盜墓者羅拉》影響愛上電單車，由16歲開始便儲下零用錢用來考車牌及買電單車，她說：「我差啲考到（電單車），但最後被爸爸媽媽發現冇考到。」她續說：「我已經買埋架電單車，但資金有啲不足，仲差車保。你明白18歲單身女子，電單車第一個車牌係極貴嘅，上網搵到最平嘅保險，深水埗搵到一間3千蚊，即刻衝去買，搞晒所有嘢，去埋運輸署。點知有日警叵打嚟，我買嗰間保險公司頻及詐騙，我係被詐騙受害者中最細嗰個，警察叔叔驚我唔安全，所以聯絡咗我父母，所以被發現（考電單車牌）。」

海兒好鍾意車。（ig@hedy_hoiyi）

海兒自爆18歲被詐騙經歷。（YouTube影片截圖）

原來買車保都有呃人。（YouTube影片截圖）

之後二人到洪水橋一個新樓盤睇樓，期間試大床，海兒又分享了一個小秘密，原來她一向喜歡「趴喺度瞓」，周家怡一臉驚訝問：「點解你趴喺度瞓都冇阻礙發育？」周喊晒口苦笑謂：「哎吔，原來一早應該係趴喺度瞓呀！但壓住會好辛苦。」海兒補充：「可能有拉肋作用。」她並示範多個睡姿，指「趴睡」最大煩惱是驚有皺紋，所以頭部會間住面向左邊或右邊，家怡說：「好勁！」

海兒示範平時睡姿，周家怡好奇問：「咁都冇阻礙發育？」（YouTube影片截圖）

成個人趴喺度。（YouTube影片截圖）

咁都有拉肋作用？（YouTube影片截圖）

都怕有皺紋。（YouTube影片截圖）

兩邊面輪住瞓。（YouTube影片截圖）

兩個睇樓睇得勁開心。（YouTube影片截圖）

海兒有唔科學身材。（ig@hedy_hoiyi）

身材成為海兒一大賣點。（ig@hedy_hoiyi）

經常貼性感相。（IG@hedy_hoiyi）

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