日39歲女歌手寫身濕身造型激爆！女子天團出道　5年前曾背夫偷食

日本偶像女團出身的後藤真希於11月29日推出最新寫真集，部分照曝光，尺度之大讓不少人震驚。



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後藤真希慶祝出道25週年推出寫真集。（X／@makiflos【公式】後藤真希 写真集「flos」）

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後藤真希寫真集正式發售後書中大尺度照引起話題，包括她濕身在泳池中，衣服超薄透出胸前兩點，還有她全裸以手抱胸的照片，網友大讚她顏值身材都保持的相當好，給予讚賞，但也有人嘆她從昔日為人氣女神級偶像，卻拍露點寫真，感到不捨，直言很衝擊。

後藤真希14歲時正式加入女團早安少女組，成為第三期成員，無論是團體或是個人出輯，都有極佳成績，勘成當時頂級偶像之一。後藤真希於2014年結婚，隔年生下女兒，2017年生下兒子。2019她被日媒《週刊文春》爆料外遇，形象大傷。

而今她為慶祝出道25週年推出新寫真，是她時隔3年再出寫真集，雖然部分人對露點尺度感到震驚，不少大部分網友看到39歲的她依舊維持神級顏值與身材，表示很欣賞，希望自己到39歲時也能跟後藤真希一樣維持好的身體狀態。

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