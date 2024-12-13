毛舜筠細女優等成績英國名校碩士畢業　舉家飛英國出席見證

恭喜恭喜﹗影后毛舜筠（毛姐）今年家有喜事，8月中大女區令山（Jannie）出嫁，近日又迎來細女區亦山（Jill）以優等成績碩士畢業，舉家飛到英國見證。



毛舜筠大女區令山出嫁感不捨 墨綠晚裝高貴大方與親家拖手入場

毛舜筠家有喜事大女剛在美國成婚 細女24歲生日雙喜臨門！

1994年結婚至今30年，毛舜筠（毛姐）與導演區丁平，育有28歲大女區令山（Jannie）及23歲細女區亦山（Jill）。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）區丁平大女區令山（Jannie）8月在美國舉行婚禮。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）區丁平見證大女區令山（Jannie）出嫁。（IG：@moje115）

毛姐與導演區丁平結婚30年，育有28歲大女區令山（Jannie）及細女區亦山（Jill）。今年8月大女在美國舉行草地婚禮，毛姐榮升外母喜上眉梢，近日又再分享細女畢業的好消息。毛姐全家總動員見證細女畢業禮，在社交網分享女兒上台取畢業證書的片段，見亦山下台後展露燦爛笑容，一家人再齊齊合照留念，場面溫馨：「一家人又聚在一起慶祝亦山的碩士學位畢業典禮。親愛的，感謝你一直以來的努力和毅力😘❤️👏🏻我知道你將來必定會成為一名出色的物理治療師！」

毛舜筠（毛姐）與細女區亦山（Jill）如孖公仔般不時出遊。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）與細女區亦山（Jill）如孖公仔般不時出遊。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）細女區亦山（Jill）10月時24歲生日，宣布以優異成績畢業。（IG：@moje115）

Jill在University of Birmingham（伯明翰大學）畢業，此校歷史悠久，1825年創立在英格蘭伯明罕市的英國大學。作為英國第一所建立於第一次工業革命時期發源地的「紅磚大學」，在英王聖喬治四世攝政王時期（The Regency Era of Saint George IV）成立，是英格蘭地區僅次牛津、劍橋、曼大的第二古老的紅磚六校之一。2024年世界排名第84位，在英國排名20位，Jill考獲Distinction優異成績碩士畢業，難怪毛姐如斯興奮。

毛舜筠（毛姐）舉家飛到英國見證細女區亦山（Jill）畢業。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）舉家飛到英國見證細女區亦山（Jill）畢業。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）舉家飛到英國見證細女區亦山（Jill）畢業。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）舉家飛到英國見證細女區亦山（Jill）畢業。（IG：@moje115）