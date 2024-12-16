東張西望｜阿媽「下海」淪為舞小姐養家　講做夜總會辛酸令人驚訝

今日（16日）的《東張西望》講到一名逆子為了580萬遺產反面不認人的故事，但逆子在拿到遺產前對母親千依百順，遺產到手了態度就180大轉變。

《東張西望》講到一名逆子為了580萬遺產反面不認人的故事。(節目截圖)

逆子在拿到遺產前對母親千依百順，遺產到手了態度就180大轉變。(節目截圖)

今集的報料人Winnie現年69歲，與第一任老公生了5名子女，後來28歲遇到第二任老公阿明，她深愛著阿明，而阿明亦對她千依百順，但卻是終日遊手好閑，最後欠下一身債，Winnie為了他，竟然「下海」養全家，淪為夜總會舞小姐：「不如我出嚟下海做小姐囉！」

今集的報料人Winnie現年69歲，與第一任老公生了5名子女，後來28歲遇到第二任老公阿明。(節目截圖)

雖然阿明千依百順但終日遊手好閑，最後欠下一身債，Winnie為了他，竟然「下海」養全家，淪為夜總會舞小姐。(節目截圖)

Winnie為了阿明，竟然「下海」養全家，淪為夜總會舞小姐。(節目截圖)

因為阿明欠下數十萬債務：「嗰陣時幾十萬好犀利㗎啦，又冇讀到書，三年班都未畢業，又冇邊行可以搵到錢，咁就做呢一行，就搵到錢。」所以她就用皮肉錢擔起全家。Winnie說到當時在夜總會的經歷：「第一日返工係接受唔到囉，有啲客人係好粗魯，同埋好似畀咗錢你，去滿足佢自己。例如你唔飲得酒咁，佢迫住你飲醉，飲醉之後就同佢去街鐘囉。咁你去街鐘先搵得多錢㗎嘛，一出場就2000蚊㗎啦。」這樣的生活Winnie表示自己捱了11年。

Winnie用皮肉錢擔起全。(節目截圖)

Winnie說到當時在夜總會的經歷。(節目截圖)

Winnie更講到當時做夜總會的辛酸：「譬如佢買咗你個鐘（街鐘），你唔同佢去開房，係唔得嘅！」她當時無奈要繼續皮肉生涯，回家後要靠食安眠藥來休息，食安眠藥更達20年。

Winnie更講到當時做夜總會的辛酸。(節目截圖)

Winnie當時無奈要繼續皮肉生涯，回家後要靠食安眠藥來休息，食安眠藥更達20年。(節目截圖)

Winnie在離開夜總會後生下逆子Jason，更於1991年憑自己努力買下土瓜環一個單位，她在買樓時只寫了阿明的名字。但最奇怪的是Winnie與阿明原來從未結婚，後來於2007年，阿明身體漸差需要賣樓醫病，逆子Jason知道後提出賣樓後要分3份。結果樓宇賣了850萬，而阿明只分了100萬給Winnie，其餘的錢就直到他身故成為遺產，Jason作為580萬的遺產唯一受益人，得到錢後更認錢不認人。節目片段中可以見到他連父親的殮葬費都不肯付，難怪Winnie氣得直指「佢真係畜生不如」。

Winnie在離開夜總會後生下逆子Jason，更於1991年憑自己努力買下土瓜環一個單位，她在買樓時只寫了阿明的名字。但最奇怪的是Winnie與阿明原來從未結婚。(節目截圖)

Winnie在離開夜總會後生下逆子Jason，更於1991年憑自己努力買下土瓜環一個單位，她在買樓時只寫了阿明的名字。但最奇怪的是Winnie與阿明原來從未結婚。(節目截圖)

Jason作為580萬的遺產唯一受益人，得到錢後更認錢不認人。節目片段中可以見到他連父親的殮葬費都不肯付，難怪Winnie氣得直指「佢真係畜生不如」。(節目截圖)