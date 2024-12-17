東張西望丨69歲老婦為夫還債甘做舞女　逆子獨吞賣樓錢驚揭非親生

今日（17日）的《東張西望》講到一名母親為愛甘願下海做舞小姐養家，現年69歲的報料人Winnie在43年前遇到第二任老公阿明，為了遊手好閒兼欠人一身債的阿明，她淪為夜總會舞小姐養全家。

現年69歲的報料人Winnie在43年前遇到第二任老公阿明。(節目截圖)

為了遊手好閒兼欠人一身債的阿明，她淪為夜總會舞小姐養全家。(節目截圖)

昨日（16日）一集講到逆子Jason在阿明身體轉差住院時，半年只到醫院探望了爸爸3次，在賣樓籌醫藥費時，他更主動提出賣樓的錢要分3份。最後阿明離世後，因為沒有立下遺囑，所以他名下的東西都變成遺產，加上Winnie一直沒有與阿明簽紙結婚，自然地580萬遺產全部歸Jason所有。

逆子Jason在阿明身體轉差住院時，半年只到醫院探望了爸爸3次。(節目截圖)

最後阿明離世後，因為沒有立下遺囑，所以他名下的東西都變成遺產，加上Winnie一直沒有與阿明簽紙結婚，自然地580萬遺產全部歸Jason所有。(節目截圖)

今集劇情神轉變，原來Jason並不是Winnie的親兒子，是Winnie找代母生的。但Winnie覺得自己把他撫養成人，Jason竟然在拿遺產前對母親千依百順，遺產到手了態度就180大轉變。Winnie講述自己找代母的經過，她指代母其實是自己做舞小姐的姊妹：「好偶然有一日，我飲咗酒就同佢講，你同唔同人代母？我話佢聽，到時你一知道你有咗（懷孕），我老公就要返返嚟㗎啦。佢話好，但你要幫我還晒嗰30幾萬。唔可以認個仔，你生完就可以走。」

Winnie講述自己找代母的經過，她指代母其實是自己做舞小姐的姊妹。(節目截圖)

Winnie講述自己找代母的經過，她指代母其實是自己做舞小姐的姊妹。(節目截圖)

今集劇情神轉變，原來Jason並不是Winnie的親兒子，是Winnie找代母生的。(節目截圖)

Winnie雖然心如刀割，但仍然讓阿明去了代母處，更達成協議：「一個月，你同佢有就有，冇就算數。」直至到Jason出生後，Winnie盡了母親的責任去照顧他：「我真係含辛茹苦咁樣養佢，我得到佢個面目咁對我，我冇對佢哋唔住，係咪？佢唔係人嚟㗎，畜牲嚟！」

Winnie雖然心如刀割，但仍然讓阿明去了代母處，更達成協議。(節目截圖)

Jason出生後，Winnie盡了母親的責任去照顧他。(節目截圖)

Winnie的親生女兒「小妹」曾與Jason一同成長，但小妹都指媽媽偏坦Jason，兼力證Jason在拿遺產前曾向她及Winnie派「定心丸」，可惜拿了遺產後就「唔認人」。

Winnie的親生女兒「小妹」曾與Jason一同成長，但小妹都指媽媽偏坦Jason。(節目截圖)

小妹力證Jason在拿遺產前曾向她及Winnie派「定心丸」，可惜拿了遺產後就「唔認人」。(節目截圖)

《東張西望》找到Jason對質，而他面對種種指控會怎回應。首先Jason否認Winnie是他母親：「唔係，因為出世紙度親生嘅登記上嘅都係我爸爸同媽媽。」至於他與Winnie的關係，他表示Winnie是「同我爸爸感情好好嘅人」，對於Winnie的指控，他亦一一否認。

《東張西望》找到Jason對質。(節目截圖)