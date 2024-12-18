東張西望丨逆子Jason獨吞587萬賣樓遺產　「下海老婦」曾簽和解書

TVB節目《東張西望》連日報道69歲老婦Winnie（化名）為第二任「老公」阿明（化名）下海做舞小姐，在1991年用皮肉錢購入土瓜灣一層樓，但當阿明在2019年離世後，賣樓所得的錢卻遭非親生兒子Jason（化名）據為己有，Winnie怒斥：「個錢字就冇咗親情，佢唔係人，畜生不如！」

Winnie稱為養家要下海做舞女。（影片截圖）

Winnie用皮肉錢，1991年購入土瓜灣一個單位，至2019年賣掉錢入了阿明戶口。（影片截圖）

Winnie稱鍾意阿明高大靚仔。（影片截圖）

Winnie與前夫育有五子女。（影片截圖）

東張西望丨逆子Jason回應

今集Jason繼續現身接受訪問，他指自己出世紙名字是親生父母，形容Winnie是一個好盡責、與爸爸感情好好的人，問到有沒有叫對方做媽媽？他說：「8、9歲時有，細個唔識，梗係會叫媽媽。」他稱不知道Winnie做舞小姐，有份出錢養大自己，他口窒窒說：「呢樣我唔清楚，好細個已入住男童院，唔係犯事，只係由社會福利署去照顧，直到讀書任何供養都係老師同政府去資助。」而他爸爸一直有做收數放收的工作，被追問遺產有幾多？他說：「大約3、4百萬。（Winnie話當年係佢俾錢買樓？）係。（只係寫咗你爸爸名？）係。」

Jason唔認Winnie係阿媽。（影片截圖）

Winnie在2017年曾簽和解書。（影片截圖）

有親戚朋友作證。（影片截圖）

東張西望丨逆子Jason指法庭判遺產歸他所有

Jason表示法庭判令將遺產全歸他所有，提供的一張遺產存入單據，數目大約$5,870,000，與他口述的3、4百萬有出入。另外，他還交出一張指是在2017年12月10日訂立的和解書，內容指阿明給了100萬的生活費預Winnie，便承諾不會追究任何責任。Winnie解釋當時將大陸一層樓售予七叔，對方亦是見證人，Winnie說：「佢做生意人，簽咗保障佢自己，我迷迷糊糊簽咗。如果話我哋（跟阿明）斷絕關係，爸爸入院我唔會去照顧，唔會去攞錢，我同仔都唔會披麻帶孝，唔知佢心點諗。」

Jason 冇錢出阿爸殮莽費。（影片截圖）

要向Winnie親生仔問銀行借15萬。（影片截圖）

要向Winnie親生仔問銀行借15萬。（影片截圖）

一直甚少探爸爸。（影片截圖）

Jason指取後遺產後已還錢。（影片截圖）

東張西望丨Winnie大爆逆子Jason沒有給殮葬費

另一邊廂，Winnie再數Jason罪狀，指他沒有給予爸爸的32萬殮葬費，最後要Winnie親生三子問銀行借錢，Jason則表示拿遺產後已全數歸還。節目尾聲，播出一段Winnie向Jason動粗片段，Jason 否認有講過：「我鍾意就俾，唔鍾意唔俾」。最後「兩母子」相遇對質，Winnie哽咽說：「咁辛苦做小姐養佢」，而Jason指不知情，只是後來才獲告知：「唔想相信，唔知道加唔相信。」而結果如何則要留待下集。

Winnie曾向Jason動粗。（影片截圖）