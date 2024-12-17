《愛回家》最索闊太自嘲老咗冇骨膠原冇錢做醫美　後生時靚絕TVB

人稱「蘇Auntie」的蘇恩磁近年在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》演龍家二太太「佘秀琴」，深受觀眾喜愛。雖然一對「阿仔」鄭世豪及「新抱」陳恩圻（前名：陳偉琪）已雙雙離巢，但日前蘇恩磁70歲大壽，鄭世豪及陳恩圻特意相約蘇恩磁外出慶祝，蘇恩磁竟突然發文自嘲變老冇晒骨膠原兼冇錢。

《愛·回家之開心速遞》的「二龍太」的角色非常「入屋」。（微博圖片@蘇恩磁Ceci）

蘇恩磁近來密密與圈中好友聚會慶祝大壽，她仍記掛《愛·回家》一對仔女鄭世豪及陳恩圻離巢後，陳恩圻穿上小背心出席生日飯局。蘇恩磁捧起蛋糕，笑到見牙唔見眼。鄭世豪發文：「媽媽生日一天團」，認真好仔一名。兩人又為蘇恩磁送上花膠等補品作禮物，蘇恩磁曬出補品，開玩笑自嘲無骨膠原，又無錢做醫美，她發文：「多謝我個仔（世豪）和新抱（思圻），知道媽媽缺乏骨膠原，又沒💰打Botox，特意送給我的生日禮物」。

蘇恩磁與戲中「阿仔」鄭世豪、「新抱」陳思圻慶生。（IG圖片）

蘇恩磁與戲中「阿仔」鄭世豪、「新抱」陳思圻慶生。（IG圖片）

鄭世豪急急留言澄清：「媽媽~你誤會了，只係叫你煲湯俾我哋飲咋」陳思圻亦留言哄「阿媽」開心：「最緊要身體健康。愛您」三人私下關係融洽！蘇恩磁曾做過女主角，她曾分享年輕美照，眼大大鼻高高嘴細細，氣質出塵，獲讚索過同劇何沛珈，後生時靚絕TVB。蘇恩磁再回到TVB後多任綠葉角色，她近來接受《香港01》訪問時透露拍劇受過委屈，曾被同劇演員瞧不起，對方同監製講不給她演原來的角色，要求換角，至今她仍耿耿於懷，提起時眼濕濕，她形象對方此舉「等於斷人衣食，猶如殺人父母。」

蘇恩磁自嘲老咗無骨膠原，又冇錢做醫美，鄭世豪急急補鑊。（IG圖片）

蘇恩磁後生時真係索。（受訪者提供）

蘇恩磁出演的《電視人》。（YouTube截圖）

蘇恩磁獲讚後生時索過何沛珈。（網上圖片）