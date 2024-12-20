異空感應｜龔慈恩 演活「陰濕大婆」：完全顛覆咗觀音慈祥嘅形象

下周進入結局周的《異空感應》，本周劇情高潮迭起，在網絡引發連日熱討，被指是Big Boss最大嫌疑人的Duncan登勤（阮浩棕飾）更是人氣爆燈！近日令網民最肉緊的劇情，非Duncan與「懦弱渣爸」邢有山（陳嘉輝）及其「陰險大婆」何淑娟（龔慈恩飾）的恩怨莫屬。何淑娟當年發現邢有山有外遇後，竟豪擲30萬收買渣男魏耀星（胡渭康／姚宏遠分飾）對Duncan生母莊玉玲（呂珊／劉嘉琪分飾）出手。魏耀星騙財騙色後狠飛莊玉玲，自此變得更墮落的莊玉玲則不斷拿Duncan出氣…Duncan從耀星口中得知淑娟是親手摧毁自己美好家庭的真兇後，直搗邢家喊打喊殺，經過一輪驚險追逐，淑娟跌落樓梯受傷，並一口咬定Duncan是真兇，邢有山更因此對Duncan一再指責；飽受指控的Duncan欲找好友方日進（陳家樂飾）訴苦期間，發現方日進竟暗中調查自己，遂爆Seed𠝹手寫下「血的控訴」宣布與方日進絕交…

奸笑掉垃圾。

阮浩棕呢套劇，太多經典表情圖。

網民讚龔慈恩依然勁靚

阮浩棕的角色如此突出及入屋，除了是監製、導演及編審的功勞，一班好戲綠葉絕對功不可沒，當中尤以陳嘉輝及龔慈恩最大功勞，就是因為二人分別演活了角色的自私、懦弱、橫蠻及陰險，才令網民鬧得盡情、看得肉緊，亦令Duncan成功吸獲大量同情及支持。監製Amy姐亦感激龔姐為了成就Duncan這個角色，甘願拋下形象包袱飾演陰毒大婆：「龔姐都講過話如果係佢自己嘅選擇，佢唔會做到咁衰，但為咗故事嘅推進同埋大局，佢好樂意去配合番個橋段同情節，好多謝佢咁專業。」

龔慈恩呢場戲勁多變化同層次，有憤怒、怪責、冷漠無情、不甘、慨嘆。

雖然網民對嘉輝及龔姐角色近乎百分百負評，但對二人的演技卻有讚無彈，有網民更力讚龔姐演活了「慈愛」及「最毒婦人心」的「最大尺度反差」：「佢嘅演繹同佢當年演觀音嘅反差好大，就好似鄭少俠演大俠同演丁蟹時嘅反差咁」、「觀音變惡妻」、「龔慈恩完全顛覆咗觀音（人士）慈祥嘅形象」，更有不少網民大讚龔姐顏值寶刀未老：「龔慈恩仲係好靚、好有氣質」。