TVB小花爆早年離巢真相 　遭前輩鬧唔識做戲：呢行飯你冇資格去食

TVB劇集《異空感應》在劇中飾演「變態戀愛腦」的丁樂鍶（丁丁），憑清純外貌加上揮灑自如的癲喪精湛演技再度備受關注，更被網民封為「趙希洛2.0」。丁丁接受《香港01》專訪時衷心感謝監製王心慰給予演出機會：「真係超多謝Amy姐，我係估唔到佢係會俾一個咁好玩嘅角色俾我，同埋我知道呢個角色係由編審戴德廣所寫，好多謝佢咁用心為我創造呢個人物角色俾我，講真我係未曾試過有編審咁為我寫，咁所以當我返番嚟嘅時候我真係好感動。」

丁樂鍶在《異空感應》劇中飾演「變態戀愛腦」憑精湛演技再度備受關注。(電視截圖)

丁樂鍶相當有氣質。(葉志明攝)

不得不提，入行15年，現年36歲的丁樂鍶曾經出過寫真集，於2009年藝訓班畢業後，即憑《美女廚房》中的「美味天使」腸粉身分火速走紅工作不斷。不過身邊開始有人對她冷嘲熱諷，最終不堪壓力毅然離開無綫出外打工，星途只維持3年便結束。期間加盟港視參與多部劇集演出。幾經波折，多年後再回巢無綫，為人變得低調一直都默默拍劇，鮮有再賣弄性感。直到在劇集《殺手》中的兔女郎，才再度引起網民熱議。

丁丁透露不再賣弄性感及離巢真相，原來背後與不快經歷有關：「好記得完咗《美女廚房》之後，有次出席劇集宣傳活動，身邊係有啲人會話我：『你使乜着到咁靚，唔需要啦，根本成個焦點都唔喺你身上，你仲乜搶人哋風頭啫』。當時我聽到係好唔開心，可能佢會覺得呢個角色只係一個小人物，亦只得一句對白並唔重要，但對我嚟講並唔係，我咁做，只不過係想投入返去呢個角色度做好本份，明白到有啲人唔鍾意就唔鍾意。之後都會聽到唔同嘅聲音，例如有啲人又會話我『唔好搶人戲』、『有啲時候要檢點啲』。同埋會有啲人會問我係咩合約，我就會話普通藝員訓練班合約，佢哋就會話我『你都唔係嗰份約，合約唔同，變咗個焦點唔喺你度，公司要捧嘅人唔係你，你仲咩要着到咁啫』。」

她還透露曾被一位前輩開口鬧：「試過同一位前輩演戲嘅時候，被對方當眾開口鬧，話我仲乜搶戲，又話我『你根本唔識演戲，呢行飯你係冇資格去食，你仲好意思喺度嘅』，當我聽得太多呢啲嘅說話，我開始懷疑自己，究竟係咪我有問題？當時我選擇離開都係呢啲問題困擾住我，令到我覺得好攰，心諗我只不過係想拍戲做演員啫，點解會有咁多是是非非。就係呢啲經歷，令到我每次出席任何活動，無論衣着裝扮，我都會變得低調，因為我好怕得罪人。」

丁丁明白到演員之路並不易行，全靠信仰及家人的支持總算捱得過：「其實我媽媽一直都好支持我，因為我媽媽係TVb嘅粉絲嚟，每套戲佢都差唔多都會睇嗰啲嚟，就算佢煮緊飯嘅時候，佢都開大部電視，一路煮飯一路聽住。而且佢為人好樂觀，經常都會鼓勵我，又會話以前劉青雲黃日華嗰啲時代，個個都係捱出嚟呀，就會鼓勵我要努力同埋叫我等下啦。相反我爸爸就唔贊成，就會問我點解唔轉行，做其他行業咪仲好。記得就係聽佢講，中間離開呢行轉投其他工作，點知係好唔順利，試過有間公司係倒閉，變咗我明白到好多嘢人係控制唔到，咁所以我而家係交託俾我嘅信仰。」

丁丁在劇集《殺手》中的兔女郎，才再度引起網民熱議。(IG圖片)