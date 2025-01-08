Nowhere Boys出道10周年成立歌友會　Van為fans下廚 Nate送肉照

寰亞五人樂隊Nowhere Boys出道10年，終於成立歌友會「Nowhere Boys and Girls」，日前舉辦首個聚會慶祝，玩集體遊戲、交換禮物，他們更送出私伙禮物抽獎。喜愛下廚的主音Van為fans煮龍蝦芝士通粉，更親自為他們即場黐mon貼，非常窩心！

其他成員亦大展音樂以外的專長，靚仔鼓手Nate親自沖棉花糖朱古力，fans見到他專注神情，未飲已經甜入心。品茶大師結他手Ken帶來珍藏鐵觀音茶葉，親自泡茶與大家分享。至於琴鍵手漁佬和低音結他手Hansun就在美食區講笑話娛樂大家，全場充滿笑聲。期間Fans要求他們用手指做心心合照，彈樂器時手指靈活的他們竟被考起，幾乎手指抽筋，非常搞笑。

玩遊戲。

集體遊戲玩「大電視」時，為迎合竹昇仔Nate，加入英文版和動作題，鬧出不少笑話。其中一題「女婿安」，因為陳健安極愛Van的狗女Poochie而命名，Van扮安仔與狗狗玩的動作，fans一秒認出搶答。在「一秒估歌」遊戲中，暴露了不少「古早粉」，連他們初期的作品也可以只聽一秒前奏就知道答案。而Nowhere Boys亦就每首歌曲都分享小秘密，期間Van自爆《The Boy Who Wouldn’t Grow Up》是為太太Wendy創作，他說：「呢個歌名係形容一個大家好熟悉嘅卡通人物『小飛俠』（Peter Pan），其實係我好早期寫畀Wendy，因為Peter Pan女主角叫Wendy。」公開放閃，全場歡呼。

壓軸環節由Nowhere Boys五位成員送出私伙禮物大抽獎，首先Hansun送出高質喇叭，笑言：「只准用嚟聽Nowhere Boys嘅低音結他solo！」然後Ken送出五子簽名的木結他，最搞笑是漁佬送出手寫「欠單」，他笑說：「因為今日係無酒精日，所以呢張威士忌兌換券得獎者可以喺下一次Nowhere Boys演出嘅時候搵我領獎，我會送一支珍藏畀你！」至於Nate送出演唱會用過的鼓棍外，還有他早前勝出一場拳擊比賽中的赤膊「肉照」，引起全場尖叫。

好熱鬧。

Van 大贈送帶了三份禮物：今年叱咤場刊、家中攬枕和親自下廚一盒四人份量的龍蝦芝士通粉。切蛋糕和全場大合照後，Nowhere Boys與大家深情對話，Van說：「點解一路都唔實行搞Fans Club？首先我哋從來都唔認為我哋係偶像，由始至終我哋都好少形容你哋係fans，通常稱做『樂迷』或『朋友仔』，希望唔好當呢個係粉絲會，而係一個friends club，我哋5個都想同你哋係朋友關係，你哋可以好舒服咁同我哋一齊玩。」其他成員亦異口同聲希望與樂迷做朋友，分享音樂和生活日常，一起進步。