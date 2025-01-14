馬清鏗婚外情丨家世顯赫三兄弟桃花旺　姪仔馬桂烽剛與吳家忻分手

現年66歲的馬清鏗被踢爆有婚外情，搭上林作和裕美的網紅拍檔「五索」鍾睿心（Rachel），二人被影到在餐廳啜爆慶祝相戀9周年。馬清鏗家世顯赫，父親馬錦燦乃香港60年代的五大富豪之一，亦是大生銀行及上市公司大生地產的創辦人。馬清鏗接掌家族生意，現時是大生銀行的主席及大生地產的副主席。

有指Rachel做馬清鏗情婦已經有9年。（讀者提供）

Rachel獲贈近億豪宅。（讀者提供）

Rachel身材勁火辣。（讀者提供）

馬清鏗於美國賓夕凡尼亞州大學經濟學畢業，30多年前已結婚，並育有子女。馬清鏗一向樂善好施，2008年曾任東華三院的主席，2009年獲政府頒發銅紫荊星章，表揚他對社會貢獻；2010年再獲授予法國國家榮譽騎士勳章。

馬清鏗於2009年獲頒銅紫荊星章。

馬清鏗（左）於2008年擔任東華三院的主席。（東華三院網頁）

據資料顯示，馬錦燦有1妻3妾，育有12名子女。馬清鏗的哥哥馬清偉和弟弟馬清揚都曾經與女星傳過緋聞，而馬家最近鮮熱辣的戀事，則是馬清偉與前妻薛芷倫所生的大仔馬桂烽（Justin）與前YouTube頻道「試當真」成員吳家忻（kayan9896）在聖誕前分手，被指豪門夢碎頓成城中熱話。

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馬清偉在1979年與前無綫花旦陳美琪結婚，但在1986年有傳關之琳介入，令陳美琪小產，二人終於離婚結束7年婚姻。之後馬清偉與「Ball后」薛芷倫拍拖僅3個月，便於1986年再婚，二人育有兩子一女，可惜在2004亦告離婚收場。

馬清偉家世顯赫，父親馬錦燦乃香港60年代的五大富豪之一。

馬清偉曾與陳美琪結婚。（電視圖片）

馬清偉之後戀上「Ball后」薛芷倫，惜最後仍是離婚收場。（IG圖片）

馬清偉兒子馬桂烽與kayan9896在聖誕前分手，其實馬桂烽亦曾傳與失婚的黃心美發展相距10年的姊弟戀。2019年元旦，黃心美高調在社交平貼上跟男友甜蜜拖手照，有指這隻手就是馬桂烽。但同年妹妹黃心穎爆出「安心事件」，有傳馬家對黃心美產生負評，令二人感情轉淡，終於在同年5月火速傳「分」訊。

馬桂烽（左）是「Ball后」薛芷倫大仔。（IG@ballqueen）

kayan9896突然宣布與「百億富三代」馬桂烽分手。（IG圖片）

kayan9896曾陪男友馬桂烽見媽媽薛芷倫。（IG圖片）

黃心美曾拖住男友手放閃，被指是馬桂烽。(ig圖片)

心美從未公開過男友個樣同身份。(IG圖片)

馬清揚在1995年與1981年港姐亞軍錢慧儀結婚，育有兩子一女，二人一直好恩愛，直至2018年爆出馬清揚戀上烏克蘭模特兒，現正處於分居狀態。而去年馬清揚被影到與2022年港姐冠軍林鈺洧撐枱腳，女方更不時出入男方的山頂豪宅，爆出「父女戀」，馬清揚回覆傳媒指是正常來往，讚對方是好好、好純品的細路女，希望大家畀空間對方；女方則稱是誤會非拍拖。

馬清揚與錢慧儀的離婚官司拖足6年仍未結案。（VCG）

馬清揚被問是否單身，巧妙說：「我未離婚，但係分居。」（VCG）

馬清揚曾被影到與2022年港姐冠軍林鈺洧撐枱腳，爆出父女戀。（IG圖片）

此外，馬清儀在家中排第六，曾於1985年參加健美小姐冠軍，但在2017年不幸因癌病離世，終年64歲。