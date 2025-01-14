66歲大生銀行主席馬清鏗被爆婚外情　網紅「五索」認愛錢甘做小三

現年34歲的「五索」原名鍾睿心（Rachel）最近孖住林作和裕美拍攝騎呢片，成功出位做網紅。本身已有子女的Rachel經常炫燿自己有幾富貴，日前被影到與現年66歲馬清偉細佬，亦即大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗在餐廳激吻，Rachel接受《香港01》訪問時直認自己做情婦，揚言：「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要！」

馬清鏗（左）於2008年擔任東華三院的主席。（東華三院網頁）

馬清鏗於2009年獲頒銅紫荊星章。

做小三變富婆身家「億億聲」

報道指當日Rachel與馬清鏗為慶祝相戀9周年紀念日結伴去名店掃貨，Rachel都好狼死一口氣買了10幾個手袋，還有波鞋、首飾、化妝品、香水等等，短短半小時已經買入大批名牌貨品。之後二人去西餐廳共進晚餐，期間女方不斷在枱底摸男方大髀，二人情不自禁啜爆激吻；之後裕美現身飯局並充當攝影師，幫二人影合照時Rachel突然坐上馬清鏗大髀，男方完全招架不住。

據閨密爆料，指Rachel自小捱苦，所以自細已立志要做有錢人，揀男友首要條件要過億身家。18歲便結婚的她，因前夫家人關水喉，所以很快便帶埋BB一齊離開；之後戀上馬清鏗，二人暗交9年，Rachel雖明知馬清鏗有家室，但仍甘心情願做第三者，獲贈麥當勞道一個價值9千萬的豪宅單位，由本身戶口得幾萬元，搖身變成女富豪，身家「億億聲」。

Rachel擁有火辣身才。（讀者提供）

有指Rachel做馬清鏗情婦已經有9年。（讀者提供）

Rachel獲贈近億豪宅。（讀者提供）

買好多名牌。（IG圖片）

未與馬清鏗聯絡

有讀者向《香港01》提供Rachel與馬清鏗的親密合照，Rachel今日亦以短訊回覆，指自己一開始已知道馬清鏗有太太，並說：「當然知情。」問到為何不介意做小三，會否想再結婚？她說：「因為小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要。」她透露報道出街後沒有跟馬清鏗聯絡，問到為何如此愛錢？她自信爆棚地說：「有咩人唔鍾意錢？只係佢哋做唔到。」

林作曾在片中爆料，指自己自從擔當Rachel的顧問後，已生活無憂，因為只是幫她改「五索」這個藝名，已收了10萬元。而Rachel亦不覺得自己走騎呢路線，她說：「我天價請他們捧紅我，內容全是裕美一手包辦，我只是做自己，不覺得有什麼騎呢。」她昨日亦在IG Story大騷名牌戰利品，寫着：「如果有人問我個仔，日本去咗邊度玩？：Hermes」。

Rachel直認鍾意錢。（讀者提供）

Rachel揚言唔介意做小三：「因為小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要。」（讀者提供）

Rachel最近孖住林作同裕美拍好多騎呢片。（IG圖片）

Rachel成功出位做網紅。（IG圖片）

佢哋啲片喺ig都有幾千人like。（IG圖片）

三人經常常拍騎呢片。（IG圖片）