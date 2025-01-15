馬清鏗小三女友好生養 「五索」鍾睿心5年抱4爆富商A陪囡囡讀書
撰文：程嵐風
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34歲網紅「五索」鍾睿心（Rachel）日前被爆與66歲的大生銀行主席馬清鏗拍拖9年，並高調宣示主權，稱不介意做情婦，皆因「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要」！事後她拍片聲稱馬清鏗元配孔令琦不知情，自己會「暫時消失」因為不想牽涉其他人。
Rachel本身好好生養，年紀輕輕已是五個小孩的媽媽，所以藝名取名「五索」。閨密爆料指Rachel在18歲便結婚，但婚後因前夫家人閂水喉，決定定埋BB離開。而Rachel曾在IG公開自己的懷孕期，在2014年首度懷孕，估計是與前夫所生小朋友；之後與馬清鏗相戀的9年間總共誕下4個小朋友，孕期分別是2018、2019、2021、2023，估算年齡介乎1歲至6歲，五年抱四，真是超強媽媽。
Rachel亦不時分享家庭樂的片段，見到小朋友在山頂豪宅巨廳跑來跑去，十足遊樂場一樣。而Rachel一直以「富商A」來稱呼另一半，沒有公開身份，但「富商A」好體貼，會全家人去旅行，又會陪小朋友講故事做閱讀報告，不過就被Rachel個樣藐爆兼取笑「富商A」讀得慢、又好多中文生字如「靦腆」、「閱讀」等字不懂得讀，片中還聽見「富商A」把聲，好溫柔教囡囡「圈一次」哈哈笑公仔，講故事足足半小好有耐性，盡顯父愛。