馬清鏗小三女友好生養　「五索」鍾睿心5年抱4爆富商A陪囡囡讀書

34歲網紅「五索」鍾睿心（Rachel）日前被爆與66歲的大生銀行主席馬清鏗拍拖9年，並高調宣示主權，稱不介意做情婦，皆因「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要」！事後她拍片聲稱馬清鏗元配孔令琦不知情，自己會「暫時消失」因為不想牽涉其他人。

五索收起平時搞笑本色，一臉正經地說自己會暫時消失在social media一段時間。(ig@wadahiromi)

Rachel本身好好生養，年紀輕輕已是五個小孩的媽媽，所以藝名取名「五索」。閨密爆料指Rachel在18歲便結婚，但婚後因前夫家人閂水喉，決定定埋BB離開。而Rachel曾在IG公開自己的懷孕期，在2014年首度懷孕，估計是與前夫所生小朋友；之後與馬清鏗相戀的9年間總共誕下4個小朋友，孕期分別是2018、2019、2021、2023，估算年齡介乎1歲至6歲，五年抱四，真是超強媽媽。

五索係五個小孩嘅媽。（IG@5kidsokma）

Rachel 18歲已結婚，跟前夫家人不合終帶埋BB離開。（IG@5kidsokma）

Rachel 2014年懷第一胎。（IG@5kidsokma）

Rachel 生第一胎時已有影大胎寫真。（IG@5kidsokma）

Rachel 與馬清鏗相戀期間都有生小朋友。（IG@5kidsokma）

五年生四個，好好生養。（IG@5kidsokma）

2018、2019連續兩年懷孕。（IG@5kidsokma）

2021再生B。（IG@5kidsokma）

暫時最細小朋友只有一歲多。（IG@5kidsokma）

Rachel亦不時分享家庭樂的片段，見到小朋友在山頂豪宅巨廳跑來跑去，十足遊樂場一樣。而Rachel一直以「富商A」來稱呼另一半，沒有公開身份，但「富商A」好體貼，會全家人去旅行，又會陪小朋友講故事做閱讀報告，不過就被Rachel個樣藐爆兼取笑「富商A」讀得慢、又好多中文生字如「靦腆」、「閱讀」等字不懂得讀，片中還聽見「富商A」把聲，好溫柔教囡囡「圈一次」哈哈笑公仔，講故事足足半小好有耐性，盡顯父愛。

經常要忙於湊小朋友。（IG@5kidsokma）

巨廳有足夠耍樂空間。（IG@5kidsokma）

爆「富商A」陪囡囡閱讀報告。（IG@5kidsokma）

笑講得慢。（IG@5kidsokma）

好多字唔識讀。（IG@5kidsokma）

「富商A」唔識閱讀兩個字。（IG@5kidsokma）

仲聽到到「富商A」把聲。（IG@5kidsokma）

好有心。（IG@5kidsokma）