李龍基買賀年花過年 家居維修飛機工作坊大曝光：得閒整吓飛機

農曆新年有很多過年的習俗，不少人都會購買年花裝飾屋企，好意頭之餘又可增添新年氣氛，李龍基（基哥）亦不例外，親身走到花店精心挑選三大顏色的蘭花，當中包括有紅色、紫色及黃色品種的蘭花，基哥表示：「紅色及紫色的蘭花，寓意演藝事業大紅大紫，至於黃色嘅蘭花，就代表由年頭旺到年尾爆騷。」基哥更即場親手為蘭花上盆，然後再配置不同的飾物，為盆栽增添不少生氣。基哥透露其中一雙雀鳥，代表他同未婚妻王青霞成雙成對，永不分離。半小時後，基哥開心捧住戰利品揸車返元朗屋企。

基哥親手為盆栽裝飾。（陳順禎攝）

基哥將蘭花盆栽放在客廳茶几上。（陳順禎攝）

基哥入到屋，第一時間將蘭花盆栽擺放在客廳中的茶几上，即時為家居增添不少喜喜洋洋過年節日氣氛。講到新的一年大計，基哥笑言：「其實我嘅大計就係冇大計，因為我哋做呢行，就算你幾努力去爭取都未必得，咁所以我哋都係好被動，但都要努力要做好準備，當啲工作嚟到嘅時候都可以做啦。不過今年我又覺得幾開心，因為過完年之後，喺2月25日，就會喺文化中心開一場嘅演唱會，27號就去美國同加拿大做七場嘅巡迴演唱，咁所以十分期待。」

基哥透露其中一雙雀鳥，代表他同未婚妻王青霞成雙成對。（陳順禎攝）

基哥開心捧住戰利品揸車返元朗屋企。（陳順禎攝）

基哥作為飛機愛好者，家中客飯廳旁有個維修模型飛機的工作坊，當中擺放了不同的工具及零件相當齊全，為基哥維修模型飛機更加得心應手：「其實咁多年嚟，對遙控模型飛機嘅興趣係有增無減，加上我未婚妻仲未喺我身邊，變咗好多時間出咗嚟，咁所以我而家一得閒都會整吓飛機，相反以前未婚妻喺我身邊嘅時候，就冇時間整。雖然佢都鍾意飛機，但佢就唔鍾意砌模型飛機，始終佢係女孩子，唔會好似我哋啲男人咁會去到荒山野嶺，而且又曬又污糟，女孩子係唔得嘅。」

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家中客飯廳旁有個維修模型飛機的工作坊。（陳順禎攝）