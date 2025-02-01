無綫長腿小花到車公廟祈福求籤得上簽：今年有運行

Tvb小花鄧美欣近年拍劇接不停。剛完成由佘詩曼主演的《正義女神》劇集後，新年正好有個空檔留港陪伴家人。這天Venus到沙田車公廟祈福轉風車，期望新一年有多點不同的新嘗試、新角色的機會。Venus上完香之後，而急不及待拿起籤筒，誠心向車公跪拜，求籤過程亦相當順利，未有甩手整跌籤筒，手法相當熟練，最後成功求得上簽，Venus興奮表示：「今年有運行。」

好誠心。(葉志明攝)

求得上簽。(葉志明攝)

新年為家中佈置 難忘每年被問感情事

向來重視農曆新年的Venus, 透露每年也會花心思佈置屋企，增添新年氣氛：「我會同屋企人一齊貼揮春，幫媽咪整蘿蔔糕送給朋友，行花市買年花等。每年媽咪會買好多唔同顏色嘅年花放在屋企，我通常都係跟係媽咪後面負責拎花。而我每年指定一定會買一盤水仙花放在屋企，因為新年一瞓醒就聞到水仙花既香味，瞬間會感到幸福滿滿。」

談到最難忘的新年經歷，Venus笑言唔知由幾時開始，未到新年都已經被親戚朋友追問感情事，幾時有得逗她的利事。Venus 指每次問起時都會帶大家遊花園，指自己仍然很享受逗別人利是既樂趣，每年都會厚面皮去拎已結婚嘅朋友利是，笑指每年新年時候，自己銀包都會幸福滿瀉！

新一年希望遇上心動既人物「角色」

樣子甜美的Venus 身邊一定不乏追求者，問到感情方面，Venus 笑言都有啱傾既人，但一切都順其自然為主。而今年最希望遇上心動既人….物「角色」。希望自己有機會得到一個令大家都深刻、難忘嘅角色，現時努力去裝備好自己，期望一有好角色，可以把握到機會，一定要令自己發揮得好好！

轉風車。(葉志明攝)

Venus 表示新一年期望接觸唔同嘅領域，例如綜藝方面。「身邊嘅朋友都覺得我好適合做綜藝節目，因為我性格熟悉後就會好放得開、好健談。自己一直都被標籤為乖乖女形象，希望新嘅一年可以接觸多啲綜藝節目，讓大家再深認識鄧美欣呢個女仔。」

打鼓先。(葉志明攝)