馬清鏗疑帶五索出席鄭家純細仔婚宴　關係早成富豪圈公開秘密？

現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）自小立志做有錢人，與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗譜父女戀。五索在社交平台以「富商A」來稱呼馬清鏗，但一直保密對方身份，直至被影到二人在餐廳食飯坐大髀兼激吻，她毫不掩飾承認自己是小三，並表示由一開始已知道對方有正印太太。

五索擁有火辣身材。（讀者提供）

有指五索做馬清鏗情婦已經有9年。（資料圖片）

五索獲贈近億豪宅。（資料圖片）

成為新一代「最強小三」的五索似乎不是完全無名無份，過去拍片常以「少奶」、「豪門闊太」自居，而她與馬清鏗拍拖9年期間更五年抱四，生了4個小朋友，地位早已穩如泰山。去年12月10日是「純官」鄭家純娶新抱的大日子，其孻仔鄭志亮（Christopher）小登科，在家族旗下的瑰麗酒店（Rosewood）舉辦婚禮，城中高官富商個個畀面出席，包括特首李家超、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強，羅康瑞朱玲玲夫婦、梁錦松和太太伏明霞、「大劉」劉鑾雄一家和「細劉」劉鑾鴻等等，而當日馬清鏗疑帶埋「小三」五索一起出席婚宴，二人相戀多年，相信已是富豪圈公開的秘密。

五索話香港人最鍾意仇富。（ig@5kidsokma）

五索話自己要隔兩條街落車，行過去Rosewood。（ig@5kidsokma）

五索喺參加完城中富二代婚宴後翌日就出post。（ig@5kidsokma）

五索在鄭家婚宴翌日，即12月11日拍片談論香港人「仇富」問題，指當日因城中富二代結婚，致尖沙咀一帶的交通淪陷，透露自己亦有份參與婚宴。她說：「琴日呢就係一個城中富二代結婚，成個尖沙咀嘅交通都淪陷咗啊，呢個時候我只可以離兩條街嘅地方落車，行過去Rosewood。喺街度有一個中年男人異常地激動，『唓，有錢人大晒啊？結婚做乜阻Q住晒呀！』我話畀你聽，有錢人真係唔係大晒，九成九啦，至少佢結婚會令到成個尖沙咀淪陷咗啦，你結婚唔會囉，冇人知囉。」五索更教路見到有錢人要「擦鞋」，愈有錢愈擦，十倍、廿倍、卅倍擦上去，有一日終於會擦到自己變成有錢人，叫香港人別太仇富。

有錢係唔係大晒？（ig@5kidsokma）

佢話九成九啦！（ig@5kidsokma）

條片係去年12月11日分享，即鄭家純兒子結婚翌日。（ig@5kidsokma）

去年12月10日，鄭家純做新翁，細仔鄭志亮喺Rosewood結婚擺酒。（ig@hlingling）

去年12月10日，鄭家純做新翁，細仔鄭志亮喺Rosewood結婚擺酒，好多城中官商名人出席。（ig@hlingling）

林建岳前妻謝玲玲亦有到賀一對新人，現場真係富豪集中地。（謝玲玲小紅書）

馬清鏗父親馬錦燦，是香港60年代五大富豪之一，也是大生銀行上市公司大生地產的創辦人，家世顯赫。據指馬清鏗在三十多年前已婚，與太太孔令琦育有子女，不過馬清鏗甚少提及太太，對上一次已是16年前，當時馬清鏗正擔任東華三院主席。本身具有銀行、地產、投資及管理等經驗的馬清鏗，指自己接任東華主席時，因日常工作太繁忙，業餘時間還要加入東華工作，一度遭太太的反對，馬清鏗曾表示：「做東華可能被人說沽名釣譽。」

馬清鏗（左）於2008年擔任東華三院的主席，不過一直好少提及太太。（東華三院網頁）