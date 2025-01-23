馬清鏗太太孔令琦新照曝光　與何超瓊等名媛同場各方面完勝情婦

34歲網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被揭是66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗的情婦，更自爆為馬清鏗育有4名子女，獲對方贈送市值9千萬的麥當勞道豪宅，又指自己過得比正宮更有錢，態度囂張，掀起全城熱話。雖然馬清鏗太太孔令琦一直未有現身回應事件，但出身名門望族的她亦被網民起底，強大的家族背景亦令網民震驚！

五索炫富。（截圖）

五索做馬清鏗情婦已經有9年。（資料圖片）

五索擁有火辣身材。（讀者提供）

馬清鏗的太太孔令琦作風低調，幾乎從不出席公開活動，即使馬清鏗以她的名義捐贈「東華三院馬孔令琦兒童發展中心」，孔令琦亦未有出席開幕禮。不過，她曾活躍於香港芭蕾舞團，與杜黃韋娘女士(香港名牌產品雙妹嚜老板)、林玉茵小姐（保良局前主席梁寶珠愛女，）、葉梁美蘭女士（已故工業家葉謀遵新抱）、梁唐青儀女士（前特首夫人）、何超鳯女士及何超瓊女士等合照，當時2014年身穿銀色長裙的她閃爆全場，氣質超然。正室照片曝光後，更惹不少網民取笑馬清鏗與「五索」的關係為「劣食」。

杜黃韋娘女士、馬孔令琦女士、林玉茵小姐、葉梁美蘭女士、梁唐青儀女士、何超鳯女士及何超瓊女士。（香港芭蕾舞團照片）

真正的大家閨秀。（網上照片）

而孔令琦家族背景超強，三代都做銀行，祖父於20代起已在浙江第一銀行工作，其父孔祥勉曾任浙江第一銀行董事長，孔祥勉的大仔孔令成曾任海洋公園主席、現任全國政協及香港故宮文物博物館主席，於2005年起為盤谷銀行（大眾有限公司）資深副總裁。孔令遠是孔祥勉的細仔，於99年娶《信報》老闆林行止太子女林在山。

1930年生於上海的孔祥勉博士是東吳大學法律學院的畢業生，1950年，年方二十的孔祥勉獲頒法學士學位。同年，他來到香港闖天下，依他所言，「不名一文，只求一職。」當然，自此以後，他的收穫極其豐碩；他是浙江第一銀行主席兼總經理，並有其他成功業務。(香港大學網頁)

馬清鏗（左）於2008年擔任東華三院的主席，不過一直好少提及太太。（東華三院網頁）