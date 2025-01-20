Anson Lo, Jeremy伙韓國天后宣美開騷 變身小粉絲為前輩學韓文

Anson Lo盧瀚霆、Jeremy李駿傑將聯乘韓國天后宣美SUNMI於2025年2月13日及2月 16日，於亞洲國際博覽館Arena舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，屆時群歌狂舞熱爆舞台。

呢日Anson Lo和 Jeremy現身Studio為音樂會拍攝海報，二人非常期待與偶像同台，Anson Lo揚言唔敢與對方「鬥舞」：「我地冇可能同佢鬥啦，佢係非常成功嘅全球女歌手，我由關注K-Pop開始已經留意佢，睇住佢嘅造型改變，無人可以取代到佢，所以係 Fans Boy嘅感覺。」

Anson Lo。

Jeremy入行前曾立志在韓國成為藝人，呢次與宣美同台做騷完成昔日「夢想」：「由佢獨立發展開始，特別鍾意《Full Moon》呢首歌，到自己做個人單曲時都會參考，到今次同『本尊』同台，唔知有冇機會表演呢啲鍾意嘅歌！今次何止係自肥，同宣美一齊玩音樂係好夢幻啊，我有諗定要同佢講乜嘅，一早準備定！」同台演出「傾計環節」在所難免，Anson Lo就話學韓文同對方傾計，但賣關子叫Fans入場睇佢「騷」韓文。

宣美難得來港做騷，兩位「Fans Boy」諗定點樣討好前輩，Jeremy就為偶像列出「遊覽路線」：「如果有機會帶佢去中環海濱睇夜景、大佛，甚至山頂啲餐廳食飯，將最靚嗰啲比晒佢睇。」而Anson Lo就擔心對方檔期緊密，安排「早、午、晚」三餐為對方「洗塵」：「可能叫啲街頭小食，好似格仔餅、雞蛋仔等等，或者叫啲點心比佢試吓。」

Anson Lo仲話早前兩子飛到韓國與宣美綵排，仲話為呢個騷額外訓練：「因為宣美前輩啲歌好難跳，佢啲舞步有變速嘅技巧，要捉到佢嘅神韻、個感覺好艷麗，舞蹈嘅編排真係要落苦功！」而Jeremy就話期待與宣美唱「廣東歌」，但未有頭緒為對方「揀歌」：「佢唱MIRROR 或者個人單曲都係榮幸嚟，可能唱『焫著』容易啲。其實出韓文歌係我嘅夢想嚟，今次終於同偶像同台已經係圓夢，希望今次有機會比韓國人知道我地。」

Anson Lo與 Jeremy老友鬼鬼，二人不時私下唱「韓文歌」，所以屆時合唱毫不擔心：「我地就成日唱，依家係要練啲發音標準啲，應該Jeremy韓文比我好啲嘅。過年後舉行呢個騷，所以過年要成日見Jeremy，雖然我地已經好了解大家，但呢次係入行以嚟我地兩個一齊咁專注做一個Project。 」未開騷已在Fans群中熱烈討論，Jeremy就叫大家用合法途徑買飛，唔好助長黃牛炒飛。

早前二人前往韓國習訓，與當地跳舞導師排舞，令到舞技大為提升！突然宣美到訪探班，令到Anson Lo和 Jeremy興奮不已，仲用韓文向偶像打招呼。宣美都表現雀躍，即場哼《Hey Hey OK！》和《TOXIC!》歌詞，令到Anson Lo和 Jeremy非常驚喜，而他亦向偶像表達心聲：「你永遠都是很精彩，由Wonder Girls年代到現場都是很了不起！」期間三人不時自拍，當宣美拖住Anson Lo手臂時，他興奮大叫：「今次夢想成真了！」

宣美就大讚二人在台上「有型」：「Anson Lo在台上台下都很相似，很親切的！」她亦擺出Jeremy招牌Pose，足見做齊功課見面，還向對方請教廣東話「拜年」，最後亦相約二人香港食晚飯，Jeremy就話要搵好餐廳為K-Pop女皇洗塵！

韓國天后宣美。