親民的品味｜楊尚友教睇魚子醬label配Voka「包無錯」

撰文：吳子生
出版：更新：

《親民的品味》今晚（24日）楊尚友（Christian）介紹全球最貴魚子醬，Christian表示真正的魚子醬來自鱘魚，最初由波斯人在鱘魚中找到魚卵研製而成。這款令人一試難忘的美食，矜貴處在於鱘魚非常難飼養，水質要求清及含氧量夠高，養殖時間長一般以10年計，每3年才產一次卵，那有不貴道理。Christian話魚子醬的食法亦非常講究，他解釋︰「因為魚子醬高過2度的溫度就會變壞，所以一般會墊冰食，正宗食法是放係手背或者用珍珠母貝匙羹品嚐，以免破壞佢獨有嘅味道。」

今晚（24日）Christian介紹魚子醬。

不說不知原來中國已成為新興魚子醬生產大國，產量佔全球7成，現在市面大部份買到的魚子醬，都是祖國生產，講到口感Christian說︰「中國魚子醬味偏濃，較滑、咬落有口感，平均售價大概800元30克。」他補充魚子醬鹽度越低，質素越高。為免買錯Christian教大家睇label，要認定有全球魚子醬出口商製定的標籤才好買，因為是信心品質保證。標籤中包含產地、品種、養殖地及養殖方法資料，識睇label包無買錯。

中國是新興魚子醬國家佔全球產量7成。

Christian在節目中試勻法國、俄羅斯及中國的魚子醬，他表示「一分錢一分貨」是不爭事實。他同時提供了兩款心水Best Buy，分別產自俄羅斯及西伯利亞。講到最名貴的魚子醬品牌，非伊朗的Almas魚子醬莫屬，30克重便賣到300萬元，計落每啖都要十多萬元。貴的原因在於成品用了年齡一百歲的野生鱘魚卵製成，而目前全世界存活的百歲鱘魚，相信不足100條，加上野生鱘魚於1997年被正式列入瀕危物種國際貿易公約保護名單，野生魚子醬被世界列為禁止買賣食品，所以極度矜貴。

讀懂魚子醬罐底label，包不會買錯。
讀懂魚子醬罐底label，包不會買錯。
讀懂魚子醬罐底label，包不會買錯。
炎明熹傳約滿無綫火速加盟Sony　陳柏宇：幾時都話有啲後生嘅都好炎明熹被傳加盟Sony Music　葉巧琳：冇話期唔期待苟芸慧離婚？被問與老公陸漢洋傳婚變　七字回應充滿懸念林盛斌老婆大掃除發現奇趣玩具怒斥要掉：差點搞到家變萬千星輝2024｜網民不滿賽果 曾志偉大爆內幕傾續約換視帝視后王賢誌申請破產遭鼎豐代表庭上反對　指隱瞞財務狀況成功騙獲貸款
香港藝人動向