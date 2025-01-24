親民的品味｜楊尚友教睇魚子醬label配Voka「包無錯」

《親民的品味》今晚（24日）楊尚友（Christian）介紹全球最貴魚子醬，Christian表示真正的魚子醬來自鱘魚，最初由波斯人在鱘魚中找到魚卵研製而成。這款令人一試難忘的美食，矜貴處在於鱘魚非常難飼養，水質要求清及含氧量夠高，養殖時間長一般以10年計，每3年才產一次卵，那有不貴道理。Christian話魚子醬的食法亦非常講究，他解釋︰「因為魚子醬高過2度的溫度就會變壞，所以一般會墊冰食，正宗食法是放係手背或者用珍珠母貝匙羹品嚐，以免破壞佢獨有嘅味道。」

今晚（24日）Christian介紹魚子醬。

不說不知原來中國已成為新興魚子醬生產大國，產量佔全球7成，現在市面大部份買到的魚子醬，都是祖國生產，講到口感Christian說︰「中國魚子醬味偏濃，較滑、咬落有口感，平均售價大概800元30克。」他補充魚子醬鹽度越低，質素越高。為免買錯Christian教大家睇label，要認定有全球魚子醬出口商製定的標籤才好買，因為是信心品質保證。標籤中包含產地、品種、養殖地及養殖方法資料，識睇label包無買錯。

中國是新興魚子醬國家佔全球產量7成。

Christian在節目中試勻法國、俄羅斯及中國的魚子醬，他表示「一分錢一分貨」是不爭事實。他同時提供了兩款心水Best Buy，分別產自俄羅斯及西伯利亞。講到最名貴的魚子醬品牌，非伊朗的Almas魚子醬莫屬，30克重便賣到300萬元，計落每啖都要十多萬元。貴的原因在於成品用了年齡一百歲的野生鱘魚卵製成，而目前全世界存活的百歲鱘魚，相信不足100條，加上野生鱘魚於1997年被正式列入瀕危物種國際貿易公約保護名單，野生魚子醬被世界列為禁止買賣食品，所以極度矜貴。

讀懂魚子醬罐底label，包不會買錯。

讀懂魚子醬罐底label，包不會買錯。