馬清鏗與太太已分開居住　閨密又爆料「五索」孖富商初三歐遊

34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主馬清鏗父女戀，二人拍拖9年，Rachel自爆為馬清鏗育有4名子女，指自己過得比正宮更有錢，態度囂張，掀起全城熱話。今日有報道指馬清鏗與太太孔令琦已分開居住，而馬清鏗就繼續與小三Rachel同住，更計劃大年初三飛歐洲遊玩，似乎未有影響二人關係。

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（資料圖片）

孔令琦與陳寶珠20年前已是密友

事件爆出後，馬清鏗和太太孔令琦均保持低調未有發聲，據指「馬孔」已經結婚30多年，育有一女。孔令琦為人低調，多年來幾乎從不出席公開活動，即使馬清鏗以她的名義捐贈「東華三院馬孔令琦兒童發展中心」，孔令琦亦未有出席開幕禮。不過，孔令琦在20年前被揭與陳寶珠私交甚篤，有指二人是由陳寶珠的「昔日密友」、馬清鏗的細妹馬清溎促成她們走埋一齊。當年陳寶珠主演舞台劇《劍雪浮生》，監製高志森暗示孔令琦一口氣買了33場的門票支持密友。而孔令琦更被拍到可自由出入陳寶珠位於大坑的住所，二人幾乎日日見面、一起會友，更曾被拍到結伴揀選男裝內褲，親密程度不言而喻。

杜黃韋娘女士、馬孔令琦女士、林玉茵小姐、葉梁美蘭女士、梁唐青儀女士、何超鳯女士及何超瓊女士。（香港芭蕾舞團照片）

孔令琦是真正的大家閨秀。（網上圖片）

孔令琦與陳寶珠私交甚篤。(資料圖片)

陳寶珠早前78歲生，在家中與兒媳一齊切蛋糕。（Facebook圖片)

馬清鏗與五索繼續甜蜜

被封新一代「最強小三」的Rachel從來不介意被指是「賤人」，接受傳媒訪問時直認是想拆散人家庭，而自己則目標明確，就是「錢」，多年來備受寵幸，獲得愛郎送錢、送樓及送包包，總值超過1億元。她自爆喜歡閨房樂，毫不掩飾：「生得越多，自然攞得越多！」另據閨密爆料，指三角關係曝光後，馬清鏗在家中變得沉默，反而令Rachel「驚驚」有所收歛，一度不敢外出。閨密透露過去二人鬧交，Rachel都會被cut信用卡，但今次不但沒有，馬清鏗更安排大年初三與Rachel歐遊，難怪Rachel近日又再在IG Story不停「蒲頭」，孖好姊妹裕美去酒店做按摩，玩寵物兔、又陪囡囡玩水晶戒指，依舊過住闊太生活。

裕美陪五索去酒店按摩，五索心情好似冇受影響。(ig@wadahiromi)

據閨密爆料，馬清鏗計劃初三同索歐遊。(ig@wadahiromi)

五索心癢難耐，近日已頻頻出街。（ig@5kidsokma）

都有陪囡囡玩水晶戒指。（ig@5kidsokma）