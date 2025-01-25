馬清鏗出軌丨太太孔令琦與陳寶珠私交甚篤　20年前結伴買男裝內褲

豪門小三「五索」鍾睿心（Rachel）公開認與66歲「百億富豪」馬清鏗譜父女戀，更疑向大婆宣戰，指自己不在乎名份，因為「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要」！事件公開後，馬清鏗和太太孔令琦一直保持沉默，不過今日有報道指二人已分開居住，馬清鏗計劃大年初三與五索齊飛歐洲旅行，而孔令琦身邊多年來則有位知心好友陳寶珠相伴。

孔令琦是真正的大家閨秀。（網上圖片）

杜黃韋娘女士、馬孔令琦女士、林玉茵小姐、葉梁美蘭女士、梁唐青儀女士、何超鳯女士及何超瓊女士。（香港芭蕾舞團照片）

孔令琦為人低調，據指「馬孔」已經結婚30多年，育有一女。多年以來，孔令琦甚少出席公開活動，即使馬清鏗以她的名義捐贈「東華三院馬孔令琦兒童發展中心」，孔令琦亦未有出席開幕禮。不過，孔令琦與60年代「影迷公主」陳寶珠關係密切，報道指當年陳寶珠主演舞台劇《劍雪浮生》，監製高志森就暗示孔令琦一口氣買了33場的門票支持密友。

有指孔令琦和陳寶珠是經陳寶珠的「昔日密友」、馬清鏗的細妹馬清溎促成走埋一齊。20年前孔令琦已被影到可自由出入陳寶珠位於大坑的住所，二人幾乎日日見面、一起會友，更曾被拍到結伴揀選男裝內褲，親密程度可見一斑。

孔令琦與陳寶珠私交甚篤。(資料圖片)

陳寶珠早前78歲生，在家中與兒媳一齊切蛋糕。（Facebook圖片)

孔令琦家勢顯赫，自己還是一個醫生，可說才貌兼備。孔令琦是孔子的後人，與原名孔令馥的謝雪心，同屬76代的「令」字輩。孔令琦的家族背景超強，三代都做銀行，祖父於20代起已在浙江第一銀行工作，其父孔祥勉曾任浙江第一銀行董事長，孔祥勉的大仔孔令成曾任海洋公園主席、現任全國政協及香港故宮文物博物館主席，於2005年起為盤谷銀行（大眾有限公司）資深副總裁。孔令遠是孔祥勉的細仔，於99年娶《信報》老闆林行止太子女林在山。

陳寶珠當年演舞台劇《劍雪浮生》，監製高志森暗示孔令琦一口氣買了33場的門票支持密友。（資料圖片）

陳寶珠當年演舞台劇《劍雪浮生》，監製高志森暗示孔令琦一口氣買了33場的門票支持密友。（fb圖片）