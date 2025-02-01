50歲「玉女接班人」素顏樣貌曝光好白滑　息影近7年未有新作推出

現年50歲的楊采妮（Charlie）當年憑甜美外表和甜美的聲線，被譽為「玉女接班人」。Charlie於2013年嫁新加坡籍男友，婚後誕下一對孖仔，專心相夫教子。她在過去的10年間曾經復出拍攝《寒戰》、《寒戰II》、《一個人的武林》和《再見了！小Q》等作品，人氣依舊強勁，而對上一部演出的電影作品則是於2018年時所拍攝的《嗨！神獸》，至今她息影近7年未有新作推出，不過她的好姊妹許茹芸最近在IG分享與她的合照，令楊采妮50歲素顏樣貌曝光。

楊采妮於2013年嫁新加坡籍律師男友。（VCG）

照片可見楊采妮即使素顏上陣皮膚依然相當白滑，散發出仙女般的氣息，狀態非常好，風采依然，容光煥發，難怪是粉絲一直心目中的女神。另外許茹芸在IG寫上：「今年包的第一包！給我2位親愛的乾兒子！前陣子采妮旋風來台北帶媽媽一起過年朵，因此我們有了一個年前的驚喜相聚，短短一個晚上，我們做了好多事情⋯每吃了我們好久沒吃的麻辣鴛鴦鍋，燒仙草，當然還有聊天必備的零食，一邊還幫乾兒子尋找Pokemon的相關周邊商品⋯公非常精實且滿足的一整個晚上念，最後還得到了楊媽媽招牌拿手的滷牛腱，成為我們家今年除夕夜年菜最快被掃精光的一盤，很棒的蛇年，注入了很多幸福溫暖能量的2025年。」

許茹芸最近在IG分享與楊采妮的合照。（IG圖片）

楊采妮婚後曾經復出拍攝《寒戰》、《寒戰II》等電影，而對上一次拍攝的電影作品則是2018年《嗨！神獸》，至今已經息影接近7年。（梁碧玲攝）