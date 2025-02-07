大S去世｜不滿被具俊曄稱惡魔　汪小菲友預告開戰：是誰沒顧好大S

台灣女星徐熙媛（大S）前日（2月2日）因流感併發肺炎，在日本驟然離世，終年48歲。沒想到他的現任老公具俊曄及前夫汪小菲，竟隔空罵戰起來。連日來有不少人批評前夫汪小菲在鏡頭前做戲，當日與大S明明不歡而散，離婚後鬧出不少風波，甚至曾去警署報警告大S，但當對方離世後，他在傳媒面前雨中痛哭漫步，又揸車去大S樓下，又特地去大S的舊貼文下留言：「老婆我好想你」等等，被批做戲建立深情人設。

汪小菲連日相當高調，扮情深，其行為遭小S及具俊曄炮轟。（資料圖片）

大S與汪小菲離婚時不歡而散，錢銀糾紛至大S魂斷一刻仍未了斷，但在她死後，汪小菲竟表示：「老婆我好想你。」被指無視現任太太感受。（微博圖片）

昨晚（6日）具俊曄打破沉默，以「熙媛永遠的愛 俊俊」為署名，發布中文及韓文發文，剖白自己肝腸寸斷的心情、痛斥「惡魔」及交代大S遺產安排，表明會將自己的全數權利交予大S媽媽將等。

具俊曄在聲明說：「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 」（IG@voguetaiwan）

具俊曄公布遺產安排：「所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」（Ig@elephantdee）

其中一段他不開名直斥汪小菲：「有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛，有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。這時候，我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人，求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧。」、「我不要讓任何惡人接觸孩子們。」

具俊曄不開名批汪小菲是惡魔，慨嘆：「這世界上真的有這麼壞的人，求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧。」（IG@djkoo）

有台媒報道，指汪小菲友人回應了傳媒，以19字表示：「我們會準備好開戰，是誰沒有把大S照顧好？」該友人又透露汪小菲近日情緒崩潰，待他精神狀態恢復後，恐會進行下一步動作。