大S去世｜不滿被具俊曄稱惡魔 汪小菲友預告開戰：是誰沒顧好大S
撰文：金秀玲
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台灣女星徐熙媛（大S）前日（2月2日）因流感併發肺炎，在日本驟然離世，終年48歲。沒想到他的現任老公具俊曄及前夫汪小菲，竟隔空罵戰起來。連日來有不少人批評前夫汪小菲在鏡頭前做戲，當日與大S明明不歡而散，離婚後鬧出不少風波，甚至曾去警署報警告大S，但當對方離世後，他在傳媒面前雨中痛哭漫步，又揸車去大S樓下，又特地去大S的舊貼文下留言：「老婆我好想你」等等，被批做戲建立深情人設。
昨晚（6日）具俊曄打破沉默，以「熙媛永遠的愛 俊俊」為署名，發布中文及韓文發文，剖白自己肝腸寸斷的心情、痛斥「惡魔」及交代大S遺產安排，表明會將自己的全數權利交予大S媽媽將等。
其中一段他不開名直斥汪小菲：「有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛，有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。這時候，我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人，求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧。」、「我不要讓任何惡人接觸孩子們。」
有台媒報道，指汪小菲友人回應了傳媒，以19字表示：「我們會準備好開戰，是誰沒有把大S照顧好？」該友人又透露汪小菲近日情緒崩潰，待他精神狀態恢復後，恐會進行下一步動作。