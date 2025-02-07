大S去世｜汪小菲疑用錢買水軍打造「深情人設」　工作文案曝光

台灣女星大S（徐熙媛）2月3日驚傳死訊，其後獲得妹妹小S(徐熙娣）證實，她因流感併發肺炎不幸離世，終年48歲。而其前夫汪小菲就第一時間赴台，並向媒體鞠躬懇求多說前妻好話，又在深夜時份現身台北街頭淋雨，火速成為焦點掀起討論。而當年被傳是「小三」介入他們婚姻的內地女星張穎穎，事後就在微博發文力挺大S，更怒斥汪小菲現在所做的行為是為自己立「深情人設」，近日他就被爆出疑買水軍為自己打造「深情人設」的文案曝光，令不少網民怒斥。

汪小菲被質疑買水軍打造「深情人設」。（視覺中國）

自大S離世後，汪小菲一系列的舉動格外引起關注，除了被發現在台北街頭淋雨之外，還在微博被發現留言寫下「老婆我好想你」、「死的人應該是我」等，微博上亦陸續出現許多他與大S昔日的甜蜜片段，又搭配一些煽情的文字等，令二人往昔甜蜜時光再次成為話題。

汪小菲與大S在2021年離婚。（微博圖片）

汪小菲留言。（微博圖片）

然而，汪小菲就被質疑買水軍打造「深情人設」，從網上曝光一份文案資料顯示，要求畫面素材內容是「汪小菲與大S的愛情故事」，話題要求包括有「汪小菲大S的回憶好唏噓」、「大S汪小菲」、「我們把故事講給了光陰」、「從未改變的是愛你的心」，並列出六個發布文案，還表明發布時需添加話題和文案，不用評論，否則不結算，而且限制一人剪輯一條視頻。

網上傳出一份文案。（微博圖片）

而汪小菲的前女友張穎穎亦在微博發文指：「人都去世了，你還在下水軍？你的心呢。全部一樣的文案，當人都看不出來嗎？」還直言：「你們會喝人血吃人肉。」雖然沒有指名道姓，但網民都心裡有數猜指是汪小菲。

張穎穎怒斥汪小菲現在所做的行為是為自己立「深情人設」。（張穎穎微博圖片）