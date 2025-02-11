五索被踢爆近億山頂物業非業主　疑為「空心情婦」搬足9次屋？

現年34歲網紅「五索」鍾睿心與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，拍拖九年誕下4名子女，有指她獲男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，經常炫富，高調曬豪宅內貌、名牌手袋及靚車等。不過，早前五索被踢爆現時所住的2800方呎山頂的獨立屋是租不是買，月租約15萬元，業主為匯豐銀行。

Rachel承認自己做第三者，與大生銀行主席馬清鏗拍拖9年。（資料圖片）

與馬清鏗拍拖後，Rachel五年生了四個小朋友。（ig@5kidsokma）

五索疑為「空心情婦」，日前她與裕美、林作拍片親解為何有錢人自住屋只租不買的原因。林作指自己在2015年做見習大律師時，發現很多「行內大佬」都是租樓不買樓，除提及《富爸爸窮爸爸》一書，還指Mandy Lieu和「洗米華」周焯華西環的昔日愛巢，這所巨型豪宅早前便以十餘萬出租，直呼：「抵玩！」

五索孖林作同裕美拍片解釋有錢人點解自住樓只租唔買。（ig@5kidsokma）

五索一講到錢就飄飄然。（ig@5kidsokma）

五索隨即附和說：「自住嗰間一定唔會買，因為我年幾搬一次！」她表示自己相信風水命理，所以每年都會搬屋，她說：「如果你信風水，每年流年飛星都唔一樣，所以點解我每年幾就要搬一次，就係咁嘅原因，事實都證明咗追流年飛星係有用嘅，你睇我依家幾紅（風騷撥頭髮），幾好啊幾有錢。你睇下佢（林作）就係自住嗰個物業，一直都住嗰度，幾楣呀住到！唔得！」

山頂豪宅曝光，個廳大到可以打羽毛球。（ig@5kidsokma）

五索自住呢間山頂大屋原來係租？（ig@5kidsokma）

煮一餐就要三個工人執手尾。（ig@5kidsokma）

五索最愛炫富，一口氣揹近廿個名牌袋上身，估計價值逾百萬。（ig@5kidsokma）

五索指很多有錢人的自住屋只會租不會買，她繼續解釋：「如果你話山頂租屋有問題，證明你真係冇諗過買，有錢嘅人買得山頂嘅樓，風水好啊仲要點會賣返出嚟呢，所以唔係話你有錢就可以買架！」林作認為租樓不買道理跟拍拖不結婚一樣，還趁機為五索吶喊助威：「所以我係支持富商，唔結婚剩係拍拖，最多小三嘅啫，冇責任，隨時走得！」隨時被五索連摑三巴：「咩隨時走得呀，去死啦！」而裕美自爆早年購入兩個單位後亦後悔莫及。

連摑林作三巴。（ig@5kidsokma）

環境一流。（翡翠島物業網上照片）