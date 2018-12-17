【萬千星輝】與黃翠如4月新西蘭成婚　蕭正楠：今日公布時機成熟

蕭正楠與曹永廉這對難兄難弟的拍檔再次在《萬千星輝頒獎典禮》得獎，去年與何廣沛憑劇集《超時空男臣》獲「最受歡迎電視拍檔」，今年再次冧莊憑《兄弟大茶飯》得獎。

問到二人是否準備好慶祝？阿廉指各自要忙開劇：「最開心是劇集跟綜藝都得過獎，證明蕭正楠沒有我是不行的！」不過阿廉的重要地位已今非昔比，阿蕭在得獎台上宣佈黃翠如的「蕭太」名份，阿蕭亦笑說：「我要開始淡化他了，因為我有另一位重要的人！」

蕭正楠在台上宣布已與女友黃翠如成婚。（葉志明攝）

阿蕭不忘感謝這位好兄弟支持：「戥他為我守秘密辛苦，原本只有我媽媽、翠如父母，然後就是他了！因為我們早幾個月旅行結婚，覺得今天時機成熟，因為今年喜事很多，有陳展鵬、鄭嘉穎，我等一個時機，可以一次對各位宣布，畢竟大家催我們結婚多年啦！」據知，二人在4月時到新西蘭註冊結婚。

問阿廉守了秘密多久？他笑說：「幾個月啦！我很口疏的，最怕守秘密，一直期待他快快公佈！當時我不在場的，是他後來告訴我。」

蕭正楠帶翠如到新西蘭旅行結婚，相當似合二人風格。（黃國立攝）

阿蕭直言原本沒打算補擺喜酒，但經過接近全台藝人的祝福，笑言開始受到影響：「或者阿廉明年60大壽，我借位置擺個三圍吧！」阿廉聞言反擊說：「或者明年擺滿月酒，順便慶祝我大壽！」

阿廉有份主演的《大帥哥》最終沒有任何獎項收穫，網民亦為結果感到不值，阿廉表示：「只要劇集迴響好就夠了，始終30集只播10集，我覺得是合情合理，有獎當然會更好。」

阿蕭與阿廉不忘拿擺喜酒開玩笑，夠晒好兄弟。（黃國立攝）