【萬千星輝】蕭正楠宣布同黃翠如已成夫婦：多謝你令我更識照顧人

《萬千星輝頒獎典禮2018》頒發的「最受歡迎電視拍檔」，在上年由劇集《超時空男臣》的蕭正楠、曹永廉和何廣沛，2016年則是《EU超時任務》的王浩信和朱千雪。在之前，其實這個獎是一分為二，分別是本年度我最喜愛的拍檔（戲劇組）和本年度我最喜愛的拍檔（非戲劇組）。而今年的「最受歡迎電視拍檔」由蕭正楠和曹永廉奪得，由本身都是最佳拍檔的洪永城和黃翠如頒獎。

今年是連續兩年由他們兩個得獎（上年加多個何廣沛），本應他們正講些多謝說話的時候，蕭正楠突然有說話要講：「2018年喺我工作上有好多成就，做咗好好嘅綜藝節目，而喺我人生都做咗一個好大嘅決定，我好想趁呢個機會，多謝我太太黃翠如！我一直諗緊好浪漫嘅嘢多謝我太太，我真係諗唔到好多嘢，緊張咗成晚，我都唔記得多謝你乜嘢。多謝你令我更識照顧人，令我更識做一個男人，今晚呢個承諾真係好大鑊，因為係對住全香港，多謝大家畀呢個機會我講。」

嘩！原來佢哋已經結咗婚！

你睇吓黃翠如幾驚喜！

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其實早在2017年時，他們兩人已經傳出婚訊，曹永廉在微博中笑蕭正楠「結咗婚係唔同D」，不過當時黃翠如出席活動隨即否認此事，更笑言要封曹永廉個嘴，坦言自己未有結婚的計劃。至於男方對於自己秘密做老襯一事，都好似與女方夾定，笑指曹永廉不可信，真真假假只有他們才知道。點知，只係一年的時間，兩人竟然突然宣布已婚，真係好令人驚喜！

【使徒行者2】被曹永廉踢爆已婚？ 黃翠如被力捧忙到冇時間結婚

佢兩個喺《幕後玩家》有大膽演出。

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兩人更經常放閃。

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