黃翠如榮升蕭太　凌晨IG回憶：我們什麼也沒有，但我們擁有對方！

某時，某地。 他在過山車上向我求婚，我在河邊向他求婚。 某時，某地。 沒有衣香鬢影，沒有氣派場地，就連一對合尺寸的戒指也找不到，然後我們在一個鄉村小市集，找到一對用餐具弄出來的小戒指⋯⋯ 就這樣吧。 那一刻，我們什麼也沒有，但我們擁有了對方。 證婚人問我們，為什麼是對方？ 他說，她是那一個，假如到了下輩子，她遺忘了我，我要大力拍拍她的頭，她就會記起我，然後我們又再在一起，她就是那一個人。 我說，他是那一個，每次我跌倒，他總是坐在我身邊，讓我哭着說流血很痛，到靜止下來，然後拖起我，繼續帶着我走，他就是那一個人。 我們給對方的，是陪伴的承諾。 沒有奢華的浪漫，但足夠。 我們不是羅大樹和花萍。 我們不是馮汐然和顧成雙。 我們是蕭正楠和黃翠如。 那一天，天空出現一道彩虹，這是最好的祝福。