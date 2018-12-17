周勵淇宣布與內地軍部演員傅浤鳴結婚：進入人生另一個階段！

最近娛樂圈的喜訊真的一浪接一浪！鍾欣潼明天註冊、蕭正楠在昨晚的《萬千星輝頒獎典禮2018》獲頒「最受歡迎電視拍檔」時宣布與黃翠如已經結婚等等，39歲的周勵淇今天（17日）又在ig公布喜訊，與傅浤鳴已經成為夫妻！而經理人公司亦將之公告天下，並表示傅浤鳴（傅程鵬）是一名內地軍部演員，祖籍江西，現年45歲，1994年畢業於上海戲劇學院，及後進入中國人民解放軍南京軍區政治部前線文工團話劇成為專業演員，專演軍人和諜戰題材的電視劇。曾經在2017年3月離過婚並育有一名8歲大的兒子。據知，周勵淇與傅浤鳴於2014年合作拍攝電視劇《卧底》認識後成為好友，2017年更曾被香港媒體影到同枱食飯，而且並肩而行相當有默契。

重溫周勵淇婚前三段情 鄭嘉穎拖拉5年富商Eric身分最神秘

周勵淇在ig寫上：進入人生另一個階段 一切都是最好的安排 在此跟大家一起分享。（Instagram）

周勵淇與傅浤鳴合作拍攝電視劇《臥底》的劇照：

英皇娛樂的聲明如下：

致各傳媒朋友：

感謝大家一直以來對周勵淇的疼愛和支持。

今日周勵淇向各方好友正式宣布，她已經完婚。她和她的丈夫傅浤鳴在家人們的見證下按自己意願進行了簡約的婚禮儀式，開展了人生新的一頁。

本公司在此祝願一對新人甜蜜恩愛，白頭到老的同時亦謹代表周勵淇衷心多謝大家的關心和祝福。

英皇娛樂

傅浤鳴（傅程鵬）在內地諜戰電視劇《鐵核桃》的劇照：

《臥底》劇情成真：等我回來，我一定娶你

周勵淇與傅浤鳴因內地劇集《臥底》認識，而劇的二人亦早有約定，傅浤鳴曾向周勵淇承諾「等我回來，我一定娶你」。劇中二人事隔五年相約，立即情不自禁相擁相親！而且非常投入。

《臥底》劇情連環圖（周勵淇同傅浤鳴真係好肉緊呀！）：

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