重溫周勵淇婚前三段情　鄭嘉穎拖拉5年富商Eric身分最神秘

繼蕭正楠在昨晚（16/12）的《萬千星輝頒獎典禮2018》宣布與黃翠如已經結婚，39歲的周勵淇（Niki）今天（17日）又在Instagram公布喜訊，與傅浤鳴已經成為夫妻。不過Niki結婚前，其實都曾經有過幾段未能開花的愛情。

宣布與內地軍部演員傅浤鳴結婚 周勵淇：進入人生另一個階段！

周勵淇與鄭嘉穎的地下情在2008年結束，惟二人一直以來都沒有公開承認情侶關係。（東星娛樂）

鄭嘉穎

Niki於跟鄭嘉穎曾多次合作拍劇，有指兩人自2003年拍攝劇集《翡翠戀曲》時開始傳出緋聞，有指直至2005年在《天幕下的戀人》再度合作才發展地下情，拍拖初期嘉穎事業還未彈起，有報道指嘉穎後來因為拍《法證先鋒II》而撻着，最後背住Niki跟佘詩曼交往，令Niki堅決於2008年提出分手，斬斷5年情，此事曾令鄭嘉穎形象受損。

（VCG）

徐正溪（前名：徐正曦）

2013年9月，Niki被雜誌踢爆戀上比自己年輕6年的內地演員徐正溪（前名：徐正曦）。據知，兩人因拍攝電視劇《衛子夫》而擦出愛火花。一直以來，Niki都對感情事非常低調，亦甚少公談及，唯獨徐正溪。當時兩人愛得高調，男方亦不時留港陪伴Niki。而徐正溪之前接受傳媒訪問時透露，自己是一個從一而終的人，更指兩人有計劃將來：「大家有共識，感情不是玩的，我喜歡踏踏實實一點，年輕時會想二十八歲結婚、三十歲生仔。」可惜，2015年Niki就宣布跟徐正溪分手，結束兩年情。

富商Eric

在Niki跟鄭嘉穎和徐正溪的戀情中間，家姐周汶錡就介紹了卓姓紗廠太子爺Eric給Niki認識。據雜誌報道，兩人於2010年開始拍拖，拍拖一年多，有消息指Niki未得男方父母歡心，更被認定為貪慕虛榮，令Niki飽受壓力，導致戀情告吹。事後，雖然試過復合，但最後Niki逼婚不成，導致分手收場。