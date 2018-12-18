【十大中文金曲】戴祖儀奪新人獎憶入行：見到結他減價學自彈自唱

其實戴祖儀正式入行只係1年左右。（黃國立攝）

今日（12月17日）香港電台率先頒發樂壇第一張成績表，《第四十一屆十大中文金曲》頒獎禮亦一如往年安排將分為兩天舉行。無獨有偶，奪得「最有前途新人獎」的三位歌手亦是由網絡平台轉戰至主流樂壇。要數其中亮眼、宣傳最廣的，肯定是得到銀獎的新人戴祖儀（Joey Thye）。戴祖儀接受《香港01》訪問時表示：「好開心攞到呢個獎，由網路世界到可以出嚟唱Live，同埋香港電台畀呢個獎我係一個鼓勵。」

戴祖儀攞到「最有前途新人獎」，好叻吖。（林迅景攝）

戴祖儀表示，這次獲頒的的獎項是入行一年以來首個新人獎，回顧過去在YouTube上創作成為網路歌手的經歷，她說：「嗰時都係唔係Keep住Update，都係學校冇咁忙嘅時候唱下歌，或者拍啲得意嘢畀大家睇。（點解會開始喺Youtube唱歌做網路歌手？）其實係好突然，嗰時行行下街，見到副結他減價，就買咗返屋企。你知女仔鍾意買減價嘢㗎嘛，買咗之後自己就去學點樣彈，學學下就自彈自唱Post上網，跟住越嚟越多人聽，自己就越唱越開心。（支結他買咗幾錢？）佢原價4，5千蚊，後尾減價到千幾，支結他好靚，忍唔住就買咗。」