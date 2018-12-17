【萬千星輝】妙論感謝風氣　汪明荃：多謝自己，咪淨係多謝高層

繼去年「山頭文化」一席話後，汪明荃（阿姐）於今年的《萬千星輝頒獎典禮》中繼續敢言，訓勉新一輩同事在獲獎時不要只懂得多謝公司的高層，更應要多謝自己。 阿姐這番肺腑之言其實不只適用於演藝界，基本上是普天下打工仔都「啱聽」，不過也有些網民認為這番話只能是如阿姐這般具份量的前輩才及說出來，一般人要是盲目跟從，只會落得焦頭爛額的結果。

上年阿姐已批評公司TVB山頭文化嚴重。（資料圖片）

在公司年度Party、頒獎禮上，打工仔團隊得獎，上台領獎發表感言時會感謝誰？循例包括一下團隊成員、家人、同事、老闆等便完事，然而，對於某些人來說，要不要多謝高層是一個重要的爭論點。不多謝高層的話，會被視為清高孤傲、不知好歹，感謝的話又會被指埋推、擦鞋，似乎怎樣做都兩面不討好。

在昨晚（12月16日）的萬千星輝頒獎典禮上，汪明荃在頒發最佳劇集獎項前，就發表了一段心聲。她指她以往曾在同一頒獎禮上拿過八個獎項，但那些時候，她並沒「埋堆」或搞派系，也沒有刻意討好哪位高層或跟公司商討續約事項，甚至有「唔聽話」不完全聽從公司安排的時候，不過她強調，她那時確實是做了一件事，就是：做好自己。亦因此，她便以這句話來提醒年輕一輩的同業：

所以大家攞到獎，唔好淨係第一時間多謝珍姐、杜生、樂小姐、Sandy，我唔該你哋，多謝返自己，我覺得最應該多謝嘅係你自己！因為你真係付出咗好多努力，攞獎係應該嘅！ 汪明荃

多謝高層等於擦鞋？最重要是多謝自己？無個人付出、堅持的話，又怎會得到行業大獎？阿姐一番話不無道理。（萬千星輝賀頒獎典禮2018截圖）

網民反應兩極

阿姐這番說話，原意是提醒同事們要爭氣要做好自己，在事業有成時也不僅只懂感激曾提拔自己的人，更要懂得欣賞自己的付出，不過她的言論卻還是受到一些網民的質疑，並惹來不少人議論。對反對一方來說，他們諷刺汪明荃地位高超、年資深，又不靠電視台搵食，說出這一番話自然沒事，根本是「Old Seafood」說風涼話，但如果是由一位小輩提出同一番建議的話，那就等於被人封殺；另一方面，亦有人支持阿姐的做法，就是她份量夠重說出來才有人聽，又指出她並非叫人不感謝高層，而是同時也要看重自己。

部份網民不認同阿姐言論（點按大圖）：

部份網友不認同汪明荃「多謝自己」的言論。（連登討論區截圖）

+ 5 + 4 + 3

但也有網民為阿姐的心意作平反（按圖了解）：

有網友卻支持汪明荃的意見。（連登討論區截圖）

+ 3 + 2

多謝自己？有需要嗎？

不少人覺得，今時今日要做到「事業有成」，懂得擦鞋是少不免的一回事，因為懂得奉承上司、老闆，願意為他們當醜人、賣命，他們自己會送你一些工作上的機會，讓你能走一條貌似比別人更易行的路。這種藉與上司建立良好關係而獲得的機會，在一些人眼中就是擦鞋、不靠實力只靠關係取得成功的表現，但在立心要作出解辯前，打工仔或可先想想，你要解釋的是什麼呢？你跟一位誤會你是靠擦鞋而上位的人說你不是這類人，你覺得人家會聽你所說嗎？

汪阿姐的一句「多謝自己」，其實是一個很好的提醒，提醒每個為事業打拼的人，機遇再多，關係再多，說到最後，也要自己爭氣才行。當然，總不能排除有些滑頭、想走捷徑的人，會想藉擦鞋來換取上位機會，但只要你是知道你不是這類人，而是有為自己的事業努力過、付出過很多，你就應用行動與實質表面證明自己是配得上這樣的成功，用表現去告訴質疑你的人，獲上司賞識，也是因着自己的表現而取得，與一些旁門左道的方法無關。

職場不同頒獎禮典，你不用公開地多謝上司，也不用指名道姓地反駁質疑你的人，但在取得事業成就，也用行動證明自己的實力後，不妨試跟阿姐所說的，跟自己說一聲多謝吧，這句不是為誰說的，而是為自己而說的。你付出過，然後得到期待的成果，在繼續再努力前，送一句「多謝」為自己打打氣，不就是最好的鼓勵嗎？

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