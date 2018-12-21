【權力遊戲】Littlefinger神預言最終季結局：肯定慘無人道！

《權力遊戲》（《Game of Thrones》）最終季第八季將於明年4月播出，不少演員陸續透露對於全劇大結局的想法，而在上季被賜死的「Littlefinger」Aidan Gillen雖未參與最後一季的拍攝，但他推測結尾是以悲劇收場。

Aidan Gillen於《權力遊戲》中扮演「Littlefinger」Petyr Baelish（劇照）

Aidan Gillen先前於新劇《Project Blue Book》片場接受《Entertainment Tonight》時表示：「我一直覺得它能有個開心的結局是很好的，但我無法想像這會是合適的。」由於飾演角色在上季遭到割喉死亡，因此未參與最後一季的拍攝，但他卻不為此感到難過：「這是件好事。我很開心能以一位觀眾的身分去看劇。」

結束《權力遊戲》演出後，Aidan Gillen下部將推出的新劇為歷史頻道影集《Project Blue Book》。該劇根據1952到1969年發生的真實幽浮事件（UFO事件）所改編，他在劇中飾演天文學家J. Allen Hynek。

《Project Blue Book》將於2019年1月8日在美國歷史頻道首播。《權力遊戲》最終季第八季共六集將於2019年4月播出。

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