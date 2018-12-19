Jon Snow聲演《馴龍記3》絕密片段曝光　竟藏《權力遊戲》彩蛋？

為《馴龍記3》（《How to Train Your Dragon 3》）配音Eret一角的男星Kit Harington近日為宣傳此片，特別拍攝一段「未定名奇幻電視影集」的試鏡帶，發揮搞笑功力惡搞《權力遊戲》（《Game of Thrones》）劇中角色Jon Snow！

長約兩分鐘的影片以Kit Harington看著劇本遵照工作人員指示開場，念著台詞的他在最後一句：「巨龍，現身吧！」後，遭到身後狂奔而來的Toothless撞倒。接著起身的他在困惑這隻龐然大物是否該把他撞到時，又再次被Toothless咬住的收音麥高風揮倒。此場戲結束後，Kit Harington在下一場戲披著《權力遊戲》中的皮草，持劍登場。

《馴龍記3》未曝光的試鏡帶（Youtube）

跟Toothless超沒默契的他鬧出一連串插曲，後坐在片場的他更看著劇本說著：「我有點搞不懂我的角色。我先是掛了，然後又活了。沒有人知道我母親在哪兒。」一番話完全就在指Jon Snow的經歷。

Kit Harington飾演的Jon Snow於《權力遊戲》死後重生（劇照）

最後，該段試鏡帶模仿Jon Snow首次觸碰龍的情景，正當Kit Harington的手快接近到Toothless時，對方突然打了個大噴嚏，讓他滿臉都是鼻水。更慘的是工作人員全然不想理會他，只專心為Toothless清理，下場超悲慘。

▼《馴龍記3》Kit Harington和龍族的未曝光試鏡帶 。

《馴龍記3》為該系列的最終章，描述Hiccup和Astrid一起成為Berk Island的新族長之後，建立了一個既輝煌又混亂的龍之烏托邦。但是當一隻母 “Light Fury” 出現之後，同時Berk Island又面臨有史以來最可怕的威脅，Hiccup和Toothless就必須離開他們唯一的家園，前往一個大家都以為只存在於神話中的龍國秘境。當他們發現各自的真正使命之後，Hiccup這名龍騎士和他的龍Toothless，則將為了捍衛他們這一路走來所珍惜的一切，前往世界的盡頭，共同奮戰到底。

配音卡司除了Kit Harington外，還包括Jay Baruchel、America Ferrera、Cate Blanchett、Craig Ferguson以及F. Murray Abraham。《馴龍記3》中英文版將於2019年1月31日在香港上映。《權力遊戲》最終季第八季共六集將於2019年4月在HBO首播。

Cate Blanchett聲演《馴龍記3》（視覺中國）

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