Jon Snow聲演《馴龍記3》絕密片段曝光　竟藏《權力遊戲》彩蛋？

為《馴龍記3》(《How to Train Your Dragon 3》)配音Eret一角的男星Kit Harington近日為宣傳此片,特別拍攝一段「未定名奇幻電視影集」的試鏡帶,發揮搞笑功力惡搞《權力遊戲》(《Game of Thrones》)劇中角色Jon Snow!