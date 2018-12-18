Maisie Williams告別《權力遊戲》　一改「Arya」形象演絕症少女

《權力遊戲》「Arya」Maisie Williams、《柏鳥小姐的童幻世界》（《Miss Peregrine's Home for Peculiar Children》）Asa Butterfield主演冒險喜劇片《Then Came You》首曝預告，當憂鬱症男孩遇上絕症女孩，兩人共同實踐女孩的bucket list，一場生命的冒險旅程就此展開。

《Then Came You》由《The Outskirts》導演Peter Hutchings執導，描述在機場搬運行李的憂鬱症男孩Calvin在互助會認識患有絕症的英國女孩Skye，兩人踏上一場實踐女孩生命未完成清單的冒險之旅。隨著兩人朝夕相處在一起，愛苗似乎也在無形中滋長。

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影片中不少美劇熟面孔現身，《吸血新世代》（《The Vampire Diaries》）Nina Dobrev飾演Calvin的夢中情人Izzy，《女超人》（《Supergirl》）Tyler Hoechlin飾演Skye的家人Frank，《Fresh Off the Boat》鄭肯（Ken Jeong）飾演警察。《隔世救未來》（《Frequency》）Peyton List、《Unbreakable Kimmy Schmidt》Tituss Burgess、《酒私風雲》（《Boardwalk Empire》）Margot Bingham等演員也在片中演出。

有趣的是《權力遊戲》「Sansa」Sophie Turner才在不久前上映的愛情喜劇片《Time Freak》狠甩Asa Butterfield飾演的男友，如今Asa又與Sophie Turner的閨蜜同台演出本片，好姐妹先後與同男星對戲非常有趣。

《Then Came You》將於2019年2月1日在北美上映。

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