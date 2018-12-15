【開心速遞】大小姐送水輝終要面對現實　真係要分開？

作為《開心速遞》最受歡迎CP，大小姐和送水輝的感情線，最令家庭觀眾關注。豪門千金與基層員工相戀，二人衝破身份地位界限，堅持走在一起，本來就難以開花結果。在下集《要來的，總要來》預告中，暗示這場禁忌之戀，最終要面對現實，小蓮和輝輝始終走不下去。

大小姐和送水輝眾望所歸，奪得「Yahoo搜尋人氣大獎」中的「最受歡迎電視拍檔」獎。（梁碧玲攝）

（注意：以下內容含劇透）

富家子Jacky即將繼承父業，極力追求大小姐，爸爸龍敢威有意撮合二人。他原本將哈爾濱國際學校計劃交予Jenny與龍力士負責，但突然又將計劃交回大小姐接手，她為了順從爸爸而陪伴Jacky出席宴會，而送水輝為了買聖誕禮物給大小姐，在酒店兼職泊車，剛巧就遇上盛裝出席晚宴的大小姐和Jacky。

送水輝兼差泊車，剛巧碰到大小姐陪伴富家公子Jacky 出席宴會。(影片截圖)

「我同你一齊，開始已經知道係無將來，你係龍家大小姐，唔係小蓮，唔通你一世喺呢個『覓雪琴室』咩？」送水輝在預告中，坐在覓雪琴室的沙發上跟大小姐說，大小姐身穿晚裝，一身裝鑽飾，半跪在地上，眼泛淚光，聞言嘆了一口氣。

送水輝說：「你係龍家大小姐，唔係小蓮。」真係好虐心。（影片截圖）

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其實大家都知道，這段感情難以結果。大小姐龍力蓮力爭龍家繼承人之位，江山美男，只能二擇其一，雖然深愛送水輝，但她也沒有因此放棄爭奪雄圖大業的決心。這段感情註定不能長久，輝輝和小蓮的每一天都是偷來的。

大小姐聽完送水輝的說話，嘆一口氣，非常無奈。（影片截圖）

偶爾編劇會安排一兩個路人甲，提醒送水輝和大小姐，他們的關係不會長遠，但他們選擇過得一天得一天，然而下集終於迎來致命一擊。作為龍家長女，放在大小姐面前的，必定是一場被安排的政治婚姻，她的夫婿將會是一個有助家族生意、門當戶對的公子哥兒，而不是月入不足二萬的送水輝。但仍然希望編劇不要太殘忍，給輝輝和大小姐一條生路！！