【開心速遞】又有CP分手？　周嘉洛：愛情要經得起波折

周嘉洛、林凱恩（Iris）和一眾《愛回家之開心速遞》的演員今日（19日）到長者中心送暖，在現場大玩遊戲及送聖誔禮物與他們提早過聖誕。在劇中飾演金城安和Bonnie這對情侶的嘉洛和Iris經常受到考驗，現在感情更要亮起紅燈？嘉洛說：「分手？係呀，分呀！你知啦，安仔好愛Bonnie，但Bonnie就唔同啦！」Iris笑稱：「點解我哋咁多波折嘅？可唔可以開開心心呀？」

周嘉洛、林凱恩、劉丹、單立文、張景淳及呂慧儀等一眾《愛回家之開心速遞》的演員今日（19日）到長者中心送暖。（梁碧玲攝）

Iris飾演的Bonnie在劇中處處被父母管制住自己的戀情，她說自己不能接受：「我會同佢哋傾，我係一個用愛去化解仇恨嘅人！」嘉洛問道：「如果佢哋接受唔到但你又好鍾意佢呢？」她說：「咁我會唔鍾意個男仔，我係咪好孝順，哈哈。」

嘉洛和Iris稱今年聖誕節要在工作中渡過，不過與工作人員和劇組一大班人慶祝都很開心。（梁碧玲攝）

最近一集大小姐和送水輝被拆散的劇情被網民大呼「好虐心」，嘉洛說自己都睇到很心噏：「劇本又寫得好，大小姐同送水輝又做得好，真係好好睇！」不少網民都說現在《愛回家》太虐心，要改名做《虐回家》，Iris說：「人生總有波折，但最後都應該會大團圓結局㗎！」嘉洛認為經得起考驗的才是真正的愛情，所以安仔和Bonnie應該也會破鏡重圓？「睇吓我哋經唔經得起呢個波折，同埋睇吓我同朱凌凌愛得有幾深啦，哈哈！」