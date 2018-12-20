周潤發接受韓國MBC訪問　大談捐出20億財產原因：不是你永遠擁有

周潤發早前明言去世後會捐出全副身家，不但引起香港人熱烈討論，韓國藝人金申英、金濟東和也非常敬佩發哥。韓國電視台MBC《真實故事探索隊》早前來港採訪發哥，了解他捐贈財產的原因，以及有關發哥的過去點滴。

周潤發接受《真實故事探索隊》訪問，節目組特意準備橫幅送給發哥。（影片截圖）

在昨日（18日）播出《真實故事探索隊》中，節目組在訪問初段向發哥贈送「捐出8,100億韓圜財產是真的嗎？」（8,100億韓圜約值56億港元，但有報導指發哥實際財產估值應約20億港元），令發哥笑逐顏開。節目組詢問發哥捐出全副身家的原因時，發哥表示：「財產不是你永遠擁有的，有一天走了以後，還是留下來給別人，現在（財產）放在銀行，死了也不能帶走，要想想死了要把錢送給誰，捐給有意思的機構，或是需要這筆錢的人是挺好的。」發哥還表示，發嫂陳薈蓮非常贊成他捐出全部財產。

周潤發指太太陳薈蓮完全支持捐出全副身家的決定。（影片截圖）

《真實故事探索隊》節目組翻查1989年發哥到訪韓國擔任《星期六！愉快的星期六》嘉賓時，曾透露節目翌日會參與慈善表演，希望富豪能捐多點錢，可見當時已經熱心公益。節目組問到發哥幸福的生活是甚麼，他認為是簡單的生活：「每天能吃三碗飯，睡在三尺乘六尺的床，就那麼多而已，其他沒甚麼意思」《真實故事探索隊》播出後，周潤發立刻登上韓國搜尋網第一名，韓國網民均大讚發哥「不只是外表有型，人生都過得非常帥氣」、「真正的亞洲大哥」、「希望這筆善款能用得其所」等。

1989年周潤發到訪韓國時，其中一個行程就是參與慈善活動，可見當時他已熱心公益。（影片截圖）

《真實故事探索隊》播出後，周潤發立刻登上韓國搜尋網第一名。（網上截圖）