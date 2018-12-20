【陽關道】一文睇晒觀賞前四大需知　詹瑞文原來代表蛇型殺人魔

港劇《陽關道》將於12月22日在Netflix開播。劇知，當初《陽關道》就因過於血腥露骨，而未能在香港免費電視平台上播放。劇情以香港三大奇案為主軸，內容不乏劏屍、殺人等血腥畫面，除了在馬來西亞播出時引起不少哄動外，其實不少香港觀眾都對此劇期待萬分。12月22日就是開播日，在欣賞《陽關道》之前，不妨了解一下關於劇集的故事、人物和背景，當作熱身。

詹Sir做殺人魔，勁恐怖。（劇照）

1.《陽關道》名字含義



有句說話，叫「你走你嘅陽關道，我行我嘅獨木橋」，相信舊一輩的香港人對此也不會陌生。導演之一的王貽興接受《香港01》訪問時就解釋了劇名含意：「每個人，尤其係入面嘅殺人魔，我相信佢哋都有自己嘅路要行。即係『我有我做嘅嘢、我嘅原因、我嘅要求。』三個殺人魔都河水不犯井水，但係當命運或者宿命將佢哋交集咗之後，喺嗰一兩吓交集之後，係咪會大家干擾到大家嘅人生呢。」



不過《陽關道》的英文釋名就較中文名顯淺易明：《Demon's Path》（直釋：惡魔之路）。

三個殺人魔都係唔同性格、類型，劇入面每個角色都唔同，

2. 三大殺人犯（陳國邦、詹瑞文、艾威）分別代表的動物



頭數集中，詹瑞文、陳國邦和艾威分別飾演的殺人犯葛叔、程雲新和劉帆將會逐一登場。故事以1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利沙伯大廈花槽雙屍案和2011年淘大花園無屍謀殺案為藍本，但原來詹瑞文、陳國邦和艾威也分別代表著不同的動物。



導演王貽興：「詹Sir飾演嘅係當年紙盒藏屍案嘅真兇，佢係一個好高智商嘅殺人犯，而且係非常懂得偽裝同掩飾。我同詹Sir、陳國邦同埋艾威哥去討論三個角色嘅分別，我用咗三個動物的比喻。詹Sir就係一條蛇、艾威哥就係一隻狼，佢殺人本能係多於思考、國邦就係狐狸，佢會『狐假虎威』，有時黏住詹Sir，有時又會同艾威一齊，佢係比較中間派，即係邊度強勢就黏邊度。」

呢一幕就係《阿郎的故事》同《暗花》入面出現過嘅場景，王貽興話呢類型露天茶餐廳已經所餘無幾，好難得先求到店主借出拍攝㗎。（劇照）

3. 向懷舊港產片致敬，選用多個港產片出現過的場景



要數劇集第一個高潮位的話，就應該是前幾集（恕不劇透在第幾集出現）中，三大殺人犯的首次碰頭齊聚。如果有記性的港產片迷的話，應該會發現該場景就是在周潤發《阿郎的故事》以及梁朝偉、劉青雲主演的《暗花》當中出現過的「沙田茵」露天茶餐廳。王貽興：「我係專登揀呢間餐廳㗎，因為呢個場景係香港電影史上其中一個重要嘅場景，所以作為三大殺人魔的首次同場的場景係再適合不過。最尾幾集講佢哋決戰嗰幕，係喺一個屯門廢棄濾水廠，我哋拍完之後，《無雙》都咁啱拎咗嚟用。」

每一集都有人死，真係一路睇一路驚。（劇照）

4. 每一集也有人被殺害



《陽關道》講的是殺人案，當然會死人。王貽興表示，觀眾除了欣賞劇情、角色、佈景之外，還有一個地方留了伏線。「有個有趣位就係，幾乎每一集都會有死。大家睇嗰時，可以估下究竟今集或者下一集輪到邊個死。大家亦可以玩個競猜遊戲，到底邊個好人，邊個係壞人，因為劇內角色都唔係表面睇嘅咁簡單，呢個都係好值得大家推理嘅地方。」

《陽關道》劇照：