【阿嬌結婚】賴弘國鍾欣潼尷尬錫錫　送驚喜畀老婆：準備咗小節目

今天（20日）是鍾欣潼（Gil）與老公賴弘國的大喜日子，一對新人今天大排筵席，準備了38圍酒席招呼各方好友來到賀。Gil在接受傳媒訪問之前，也大方答應傳媒要求，現場與老公親吻，不過她老公很少面對鏡頭，所以親吻時候帶點尷尬，二人表現相當幸福。

阿嬌與老公答應傳媒要求立即親吻，十分幸福。（梁碧玲攝）

接受訪問時，問到賴弘國準備了什麼驚喜，他向傳媒賣關子：「準備了一個小節目，一個秘密，也準備了一段時間，有時候抽空就練習，幾個星期。」在旁Gil笑言已猜測是唱歌吧。Gil指今天十分開心，透露很多朋友也推掉了很多工作來見證我們的婚禮。而在稱呼方面原來Gil早早已稱對方為老公，Gil更幸福地說已習慣身邊人稱她做賴太：「我姓賴㗎！可以隨時用姓賴。」

阿嬌表示，為了容祖兒的幸福，會幫她問老公的兄弟拿電話號碼。（梁碧玲攝）

在網上很多網民說Gil的婚禮舉辦足足一年多，Gil坦言也看到這些留言，因此想也澄清：「之前喺美國嗰個party其實唔想公開，因為我想拍一啲片段今日播出，但OK嘅，其實開心事，但畀人話結婚結足一年，係有啲無奈，其實我哋真係前日先正式註冊結婚。」

賴弘國指生小朋友方面隨緣吧。（梁碧玲攝）