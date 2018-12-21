FOX迷你劇《心冤》2019年1月首播　以轟動香港兇殺案作藍本

福斯傳媒集團（Fox Networks Group）原創華語迷你劇《心冤》，由葉念琛一手打造，集懸疑、血腥、暴力、動作於一身，並以三單曾經轟動一時的香港奇案 — 富家女綁架案、弒雙親碎屍案及警察宿舍滅門案為藍本。繼去年12月在「澳門國際影展」特別公映上播放導演特別版本以來，福斯傳媒集團於正式宣布《心冤》將於明年1月7日作全球首播，一連四星期，逢星期一晚播出。

寶飛鳳（惠英紅飾）破案無數，更能憑相片了解兇手犯案過程。（劇照）

《心冤》的「終極海報」及劇照亦率先曝光，海報中強調 「2019第一場好戲」，意指葉念琛首次轉型執導電視劇，希望能夠為觀眾帶來耳目一新的感覺，他表示：「現時做網劇大多由電視出身，對於我本身由電影製作出身，第一次接觸電視製作，是2019 年的一個新開始新挑戰，希望觀眾喜歡我電視劇生涯嘅處男作! 」導演更揚言《心冤》貼近迫真還原奇案，出來的效果會出人意表和令人震撼，絕對能刺激到觀眾的感官。

另外，劇中角色班底亦非常強勁，包括有金像影后惠英紅、影帝黃秋生、金馬影帝謝君豪，加上資深演員邵仲衡、徐智勇（小肥）、阮德鏘、周國賢、黃澤鋒等，還有一班新演員談善言、吳肇軒、胡子彤、雷深如（J.Arie）、黃心美、張紋嘉及陳安立等，多個角色形象會隨劇情轉變，由忠變奸，挑戰演員們的演技大爆發。