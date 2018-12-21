【做演藝嘅】何啟華扮喪屍拉傷背脊　首次擔正最怕觀眾唔覺好笑

由何啟華（阿Dee）主演的ViuTV劇集《做演藝嘅》將於下周一（24/12）起播出，故事講述阿Dee飾演的杜魯福於演藝學院畢業數年後，滿腔熱誠投入演藝工作，可惜星途暗淡，為了維持生計，四處找尋演出及工作機會。

第一集劇情就講到阿Dee擔任演技班導師，教羅伊婷（Daisy）、趙詠瑤（Kimi）及胡希文（Yoyo）等做戲扮喪屍，落力的阿Dee更因此而不慎拉傷背部，把手舉高亦感痛楚，不過他坦言劇集拍攝進度趕，就算拉傷都要繼續拍攝「頂硬上」。被問到首次當男主角，會否感到壓力大？阿Dee表示因為今次演的是喜劇，所以最怕觀眾覺得不好笑，故拍攝時會以攝影師作指標：「我哋攝影師平時好cool，但如果一停機佢就笑到收唔到聲，我就知我呢場戲合格啦！」同樣是首次「擔正」做女主角的Yoyo補充：「我都係一停機就會留意幕後團隊有冇笑，微笑代表收貨，大笑就真係有效果！」

何啟華扮喪屍不慎拉傷背部。

（左起）羅伊婷、何啟華、胡希文

至於選美節目出身的Daisy在劇裏飾演一名「港女」，凡事諸多挑剔又拜金，她笑言不怕被觀眾討厭，只怕不被記住：「如果觀眾諗起『港女』就會諗起Daisy，咁都係一件開心事，都證明我演呢個角色演得成功。」