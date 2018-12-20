【人住公屋我住公屋】公屋價錢豪宅享受　西班牙超高質公屋全面睇

香港樓價屢見新高，越多越多人申請公屋「上樓」，不過想要上呢層樓，起碼要等5.1年，係就係好耐，但當你諗到有27萬陪你一齊等，個心可能會好過少少……



呢棟Bamboo House公屋於06年落成。

ViuTV節目《人住公屋 我住公屋》分別去到新加坡、日本、丹麥、法國、奧地利、西班牙等等嘅城市，參觀當地嘅公屋，唔少觀眾睇完之後，都覺得香港真係一個悲劇，以第一集以例，新加坡最細公屋面積都講緊係500呎，再睇遠少少嘅丹麥，14歲就可以申請，而且唔需要有一定收入水平，而最前一集嘅馬德里，900呎公屋樓價約為100萬港元，面積大之餘，外殼亦有花心思去設計……香港政府係如果肯係咁易學少少已經好好。



呢棟好似貨櫃屋嘅ACM arquitectos亦都係公屋，於09年落成。

人口約6300期嘅馬德里，有半成人都係住公屋，而當地嘅公屋大部分都係圍繞市中心而建（第三與第四圍之間），當地嘅公屋好多都係透過比賽而批出嘅建築項目，話明係比賽，變相令呢批建築物十分高質，完全係公屋價錢、豪宅質素。節目嘉賓主持林二汶同哥哥林一峰去到馬德里南部的嘅卡拉萬切爾（Carabanchel），參觀於06年落成嘅FOA Bamboo House，公屋外層圍上竹門，住客可選擇竹門開或關，而喺竹門後面，設有玻璃窗，冬天時，只要打開竹門，當陽光直接入屋後，就可以起到保溫作用，而夏天，關上竹門，既可防晒亦有透風，呢啲咁人性化嘅設計真係不得了。

月供4千5港元嘅Bamboo House，其中一個單位間格是咁的……而每户仲會有個儲物室喺地庫……

林二汶同林一峰去咗參觀其中一個單位，兩個入屋後不停嘩嘩聲，無他嘅，900呎、4房一廳（每房連獨立露台）單係個廚房都隨時大過香港公屋嘅一人單位。屋主Belem表示當初都係住喺市中心，但由於租金太貴，所以申請公屋，等候過程只係一年半左右，就獲分配全Bamboo House最大嘅單位，樓價約1,068,000港元，月供都講緊係4千幾港元，唉……一百萬，喺香港連車位都未必入到手呀！



單係露台已經有豪宅享受。

其實喺馬德里，政府為解決低收入家庭同年輕人住屋困難問題，早在07年通過《土地法》規定用於住宅建設的土地必須留出30％用於建造「保障房」。其中馬德里南部巴列卡斯區，就已經有三棟保障住宅樓。此外，政府對置業人士給予首付補助7000至10000歐元，困難家庭每月還貸可以申請政府補助，對低收入青年租賃住房每年給予適當補貼。

由於馬德里市中心已經無咩位，所以公屋大多圍繞中心而建。

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