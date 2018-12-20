好久不見顧美華。 今次她從美國回來，會在香港逗留一段時間，為她主演的《生前約死後》做準備。這齣舞台劇，由男主角馬浚偉兼任編劇和監製，明年1月初會在灣仔香港藝術中心壽臣劇院公演10場。圍讀、排練、入台，統統都是新鮮事，從演多年的美華姐身在其中，也頓覺有如劉姥姥進大觀園。「舞台劇對我嚟講係一件好遙遠嘅事，真係諗都冇諗過！」 正如她當年沒有想過，踏入三字頭後的人生突然崩塌，糊里糊塗踏入戲行，非為名利，只求餬口。晃眼卅年，縱曾獲金像獎和金馬獎肯定，她依然不信自己就是天生演員：「我距離『好演員』呢個水平太遠喇！」 攝影：葉志明 化妝及髮型：Kimmy@KAZAF 場地提供：Alto 88（富豪香港酒店）

顧美華儼如「消失」人間多年，普羅觀眾若非刻意上網搜尋，大概不會記得這名字曾在香港影壇平地一聲雷。從沒受過正統演藝訓練，因為離婚，為了自己和兩個女兒的生活，她託朋友介紹，但求一職，竟然從此踏進電影圈，1984年於大銀幕初試啼聲，翌年便獲得「香港電影金像獎」評審肯定，以嚴浩執導的《似水流年》摘下最佳新演員頭銜，7年後更威到台灣，憑陳耀成執導的《浮世戀曲》勇奪金馬獎最佳女配角殊榮。

直認沒有事業心：當年我唔係真係好鍾意拍戲！

兩獎在手，無容置疑是個演技派了，任誰也可以輕易得出一個結論：若然她再努力一點，過多幾年必成影后，像張曼玉，像葉童，像袁詠儀那樣，只是當時的顧美華太清楚自己需要的不是名利，而是生計。「我自己冇乜事業心，同埋我係一個好懶嘅人，好多時都係兩個女需要交學費，我就會積極啲，你問我係唔係真係好鍾意好鍾意拍戲，我唔覺得係，因為當初我真係當拍戲係一份職業，我係需要一份工作！」置身卅一樓的高級餐廳廂房內，銅鑼灣的喧囂傳不到窗外，顧美華以溫柔聲線，道出當年這個從演原因，一下子打亂了原定訪問路線。

過去10年，顧美華儼如「消失」於人間，這次因為參演舞台劇《生前約死後》留港一段時間，不斷接受媒體訪問，曝光頻頻。我說，過去幾年，她只在單數年有作品推出，2013年的《迷離夜：驚蟄》、2015年有《赤道》、2017年有《那年夏天你去了哪裏》，去到2019年就有《生前約死後》，是刻意安排？她反問：「單數係唔係利我一啲呢？！」退隱多時的景黛音，也接拍ViuTV新劇《退休女皇》，問美華姐會否心癢想再拍港劇？她開出條件：「唔使太大體力，時間又就到嘅，OK㗎！」（葉志明攝）

離婚前一句話逆轉人生 為啖氣豁出去

美華姐說，自己從來「冇諗過」要演舞台劇，「冇諗過」這三個字，像簽名認證般的點出其人生玄妙處；她「冇諗過」當年在「瑪工」（瑪利諾工業書院，即現時的佐敦谷瑪利諾中學）畢業一年後便披上嫁衣，做賢妻良母，凡十數年；「冇諗過」缺乏心靈溝通的婚姻原來並不是愛，相夫教子亦非絕對；「冇諗過」自己會成為家中第一位離婚的人；最後當然「冇諗過」會入行拍戲，換句話講，這一步其實是為勢所迫，全因前夫一臉鄙棄的拋下這句話：「你唔好以為可以靠自己，出到去你一定餓死！」從此，一生逆轉。

也不能說前夫無的放矢，始終美華姐當全職主婦十年，和社會幾近脫節，夫妻仳離，即失依靠，惟她決定咬實牙關豁出去，爭奪兩個女兒的撫養權，更在律師朋友仗義幫忙下，成功迫使前夫履行應有責任，每月支付贍養費直至長女18歲大，一個失婚女人，窮得只剩下骨氣，「我要自己靠自己！」口袋缺錢，先要搵工，有說識人好過識字，幸而美華姐兩者皆識，「我讀中文學校，中文OK，有個同班同學做編輯，我問有冇工介紹，佢問：『你識唔識影相？』我話識，佢就話，不如你嚟做娛樂記者啦，影完相，再寫兩隻字就㗎喇！」

34年前顧美華第一次踏足大銀幕，已在嚴浩執導的電影《似水流年》跟內地影后斯琴高娃做拍檔。美華姐直認，那時埋位根本不知驚：「你問我有冇壓力，我根本咩都唔識，都唔知發生咩事！」（網上圖片）

應徵娛記變演戲 即奪金像獎最佳新人

一心準備返工，同學又突然來電，說有另一份「筍工」介紹：「佢問我：『拍戲呀，你得唔得？』」這可是遠超想像了，美華姐頓時猶豫了，對方再落啲嘴頭：「拍戲都係好似影相咁啫，導演話你企呢個位就企，叫你望鏡頭你就望，試下啦，因為啱晒你呀，因為佢哋講明要搵超過30歲嘅女演員。」女人果然最懂女人，彼時美華姐32歲，不能說青春了，但隔着舊照，仍然清楚感受到那種脫俗高雅的氣息，這點或許就是她所餘無幾的信心基礎，疑慮稍減，半推半就下首肯，同學即時「發功」，透過人脈，將美華姐的照片和履歷極速送到電影公司，讓話事人看得見，「佢哋睇到張相，就叫我去試鏡，結果就參與咗《似水流年》。」美華姐記得試戲時，已故的電影公司老闆夏夢、著名美術指導張叔平也在場，跟她對戲的是劉天蘭，翌日便收到通知，着她簽約，片酬兩萬大元，即時紓緩眼前的經濟壓力，而後來美華姐才知道，其他獲邀試鏡的尚有汪明荃和鄭裕玲。

初入戲行，美華姐除了懵懂還是懵懂，有趣是，這位「新鮮人」埋位面對女主角 ── 金雞、百花雙料影后（《駱駝祥子》／1983）斯琴高娃仍毫無懼色，初生之犢不畏虎？她解釋自己純粹不知驚：「聽啲人話我演得自然，其實係乜都唔識就真，根本唔知發生乜事，所以我係No Idea！當時呢，無論對手（斯琴高娃）啦、導演啦，都會教我點樣演，當然最緊要都係聽話，End up出咗嚟又幾好喎，仲拎到個獎。」33年前舉行的「第4屆香港電影金像獎」，美華姐憑戲中張珊珊一角，擊敗李麗珍（《上海之夜》）、林威（《省港旗兵》）和蔣麗萍（《我為你狂》）奪得「最佳新演員」。

從沒有接受任何正統演藝訓練，顧美華就憑《似水流年》的演出，成功摘下「香港電影金像獎」最佳新演員，平地一聲雷，她自謙只是好運：「但凡拎獎就牽涉到運氣，我覺得自己係夠運！」（網上圖片）

翻看資料，顧美華曾說過「不會復出」，然後又說過「淡出」不是自己選擇，看得我一頭霧水，到訪問時，她說的確因為人生面對不同問題，而有不同答案，但也承認自己是個心意常變的人。「我而家每日都去學點樣同自己相處，你唔好話信人哋信朋友，你自己都未必信得過你自己，你自己朝早嘅決定，同你下晝嘅決定，有時係Totally唔一樣。咁我會問自己，點解自己都觸摸唔到自己？咁樣點可以再同人哋相處？唔好喇，唔好搞啲咁複雜嘅嘢，回歸自己先，好好咁同自己相處一下，我學緊！」（葉志明攝）

拍第二套戲已知不懂演 個性懶惰錯失進修機會

甫出道即獲行內人認同，錢又賺到了，絕對超額完成。當新人得到個不錯的開頭，理應高興，美華姐的內心卻勒得緊緊，不敢造次，她知道這回勝仗是運氣多於實力，「去到拍第二套戲，我已經知道係唔可以靠運氣㗎喇！」

那是《似水流年》上映後3年的事，由麥當傑和黎大煒執導的《盡訴心中情》（1987），由麥當雄和蕭若元編劇，講述美華姐飾演的主角顧小姐，自細無父無母，跟隨姑媽生活，家貧，生活艱苦，14歲便出來做點心妹賺錢，後來遇到當差的丈夫，幻想下嫁後會得到幸福，惟丈夫原來生性好滾，冷落自己，以為生小朋友能夠綁住他的心，就算明知自己有心臟病，又曾小產，也甘願冒生命危險，誕下女兒小紅（李賽鳳飾），可惜丈夫惡習不改，玩女人玩到返屋企，顧小姐憤而提出離婚，卻遭毒打，最終法庭將撫養權判給自己，沒料到家婆竟偷偷將小紅帶返內地，適逢文革爆發，家婆被判去勞改，顧小姐幾經辛苦總算找回小紅，卻又要為籌措用來在內地打關係的「申請費」，而甘願當別人的情婦……角色的經歷跌宕，情緒起伏大，要演得好，相當有難度。

「呢個戲真係好寫實，但亦令我知道自己係唔識做戲！」知恥近乎勇，但美華姐直認30年前沒有把握時間去進修，提升演技，因為那時應付生活需要比所有事都重要，「我一直都覺得有個好嘅開頭，如果有正統訓練，好似讀過演藝，成就一定好過而家，當時只靠運氣，我亦冇進修補底，唔係因為不斷有片約搵我，而係當時要負擔兩個女嘅生活，好多時都係佢哋需要交學費喇，我就會積極啲，因為我本身個人係懶，你問我係唔係真係好鍾意好鍾意拍戲呢個行業，我又唔覺得係，因為我真係當佢係一個職業，我需要一份工。」

若說第一次演戲（《似水流年》）「僥倖」過關，數年後第二次參演《盡訴心中情》就是真正考牌之作了，美華姐在戲中飾演一個「有故事的人」，遭丈夫毒打，離婚後無奈做人情婦籌錢，只為申請女兒（李賽鳳飾）從內地來港，其後又患病，情緒於劇中起伏不斷，演繹難度甚高，美華姐認為自己的演出未如理想：「去到呢套戲，我就知道自己唔係識做戲！」（網上圖片）

80年代初，顧美華在其人生低潮時糊里糊塗入行，卻趕上香港影視行業最輝煌的時代，屢次參演大製作，包括香港電台電視部經典劇集《香江歲月》。美華姐憶述：「嗰陣時啲Budget就勁囉，張叔平做美指，就算係拍一個走難嘅場口，講緊係上海走難，當時有種『玻璃絲襪』，後面有條骨會露出嚟，張叔平當時就去尖沙嘴瑞興百貨，買晒啲絲襪，只係畀啲臨時演員着，因為導演要拍一個鏡頭，影住好多人走難，你諗下當時係幾咁認真。」美華姐在劇中飾演文娟，另外兩位分別是飾演其同學南生和林麗的李影和馬海倫。（rthk.hk）

有說《義不容情》裏，蘇杏璇才37歲經已做人阿媽（雲姨），查實美華姐的情況亦差不多，早在1984年參演香港電台電視部製作的《香江歲月》，才32歲的她演文娟一角，經已要由後生演到老，旁邊為飾演其丈夫、紗廠商人侯宗建的柯俊雄，兩人的兒子是由梁家輝飾演的侯單。（rthk.hk）

直認不愛演戲 返家鄉演上海女人終開竅

知道美華姐的背景，便不難理解為何她會有上述想法和選擇，意思是，那怕80年代正值港產片最輝煌時期，行內機遇處處，但她接拍的電影作品有限，就算是1990年至1995年最巔峰時期，6年內亦僅拍13套作品，看得出她有很強的自覺 ── 知道自己演技仍有很大進步空間，但絕不是差，所以不會亦不可亂接劇本做壞招牌，那怕為求餬口，亦盡量找好玩、過癮、有質素的來演，所以她會在《小偷阿星》（1990）演越南殺手，參演關錦鵬的《人在紐約》（1989）和陳友《不脫襪的人》（1989）之餘又會接拍像《警察故事3：超級警察》的大製作，就連陳果第一套《大鬧廣昌隆》（1993）也會見到她的蹤影，不過按照她的標準，這些那些不過是一份工，她只想Get the job done。

快樂嗎？美華姐也承認自己說不上享受。「到我再結婚後喇，我真係唔再係為咗生活，唔再為咗錢去做嘢嘅時候，就當演戲當係我一個興趣。」她說2004年，返回家鄉上海（她在上海出世），與「一代女神」王祖賢參演內地女導演彭小蓮執導的《美麗上海》，蛻變感覺強烈，真切享受演戲。「當時我已經住喺美國，劇組由上海打電話搵我，我真係為咗興趣（接拍），同埋呢套係我認知當中，用女性角度拍女性電影最好嘅一套戲，加上我嘅角色靜雯係一個上海女人，我係演得比較開心，覺得自己喺度拍緊戲，唔似返工。」更重要是，隨年月累積，美華姐接拍《美麗上海》時對演戲有更透徹了解，「係將你嘅生活經驗、人生、故事，所有嘢都投射去到角色上面。」總算等到開竅時，但話音剛落她又慨嘆，「無奈當時我咁嘅年紀，已經超過50歲喇。」

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我問美華姐，到底一個好戲之人要具備哪些條件，她說：「我距離『好演員』呢個程度太遠喇！我覺得如果你係一個有故事的人，當然啦，呢個『有故事』係隨住你嘅年紀愈大，你嘅故事會愈嚟愈多，咁就會幫到你，始終有時話活喺戲入面嘅劇情，但你未必一定經歷到，你就要一用啲類似經歷過嘅情緒，然後套用入去個角色。」（葉志明攝）

顧美華生於上海，2004年她返回家鄉，與「一代女神」王祖賢（中）參演內地女導演彭小蓮的電影《美麗上海》，是她的開竅之作，不在演技，而在心態。「我唔再當演戲為工作，反而更加享受，呢套戲我係拍得比較開心。」惟往後因為妹妹自殺，雙親離世，令美華姐差不多10年沒接戲，一直到2013年，才演出《迷離夜：驚蟄》。（網上圖片）

慨嘆遭香港戲行忽略：上咗年紀嘅女演員真係被局限！

想起去年初，美華姐為宣傳電影《那年夏天你去了哪裏》，曾提到當年「淡出」的其中一個原因，「很多嘢都唔係我計劃，包括淡出，因為冇人搵我……香港電影好似總係以靚女為主，外國幾十歲都可以做主角。當然呢個都係雙方面嘅問題，佢哋唔搵我，我冇得拍，到佢哋搵我嘅時候，我唔鍾意個劇本，唔拍！」的確，在外國，50歲後愈演愈有的女演員數之不盡，看看幾位曾奪奧斯卡小金人的影后，常客「梅姨」梅麗史翠普（Meryl Streep）69歲；法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）61歲，茱莉安摩亞（Julianne Moore）58歲，就連香港人熟悉的妮歌潔曼（Nicole Kidman）也五十有一了，至於日本，剛於今年9月病逝的樹木希林，近年由她擔正兼且甚有發揮的電影相當多：《甜味人間》、《比海還深》、《小偷家族》，還有即將上映的《日日是好日》，香港呢？年長女演員做主角的電影，除了兩套許鞍華執導的電影 ── 的《天水圍的日與夜》（2008）和《桃姐》（2011）外，要數下去，已經是羅蘭主演的《爆裂刑警》（1999）。

難怪美華姐邊聽搖頭，她說，香港市場是另一回事。「始終覺得喺香港拍戲，都係睇投資者意向，上咗年紀嘅女演員真係被局限，我哋又唔係孭飛，又唔係孭票房，做咩要搵你？」所以接下來我便直接問，是否因為電影演出機會不多，索性嘗試演舞台劇？她答：「是！」簡單回答的背後，是個用眼淚交織的故事。「我同馬仔（馬浚偉）有個共同朋友，有次大家約出嚟飲咖啡，傾閒偈，馬仔就講到佢屋企嘅事，講到佢阿媽，知道有段時間，佢因為媽媽離世（1999年）而有過抑鬱，而我亦都喺2009年發生咗啲事……」她清楚記得那些年月，2009年5月，美華姐的胞妹顧麗華自殺身亡，同年11月輪到她的爸爸過身，兩年後，2011年1月，就連媽媽也走了。

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接連有親人身故，有如一個槌子反覆不斷的毃打美華姐的心，她承受不了，情緒崩潰，她道出另一個「淡出」原委：「2011年之後，有時一啲Function入面有啲人問我，你會唔會繼續拍戲，我當時根本冇呢個心情，同埋我嘅身體狀況都唔係好，所以我先會話少啲做嘢，或者會退休，（你講過話唔會復出呀！）因為當時嘅心態係真係唔想，亦都唔相信自己有呢個能力去做呢件事，因為嗰幾年，我都有睇精神科、心理科醫生，折騰咗好多年。」

想像到的畫面是，美華姐的人生，如花了很長時間在沙灘上堆疊而成的沙堡壘，突如其來一個巨浪，沖毀所有，剩下無數坑窪，「呢一連串嘅事影響我好深，我當時嘅心情都唔會比馬仔好，所以佢講嘅時候，我睇住佢喊，我講嘅時候，佢睇住我喊，咁就有啲共鳴。」共鳴引發靈感，他倆都覺得生離死別眾人皆要面對，因為每個人都有親人，每個親人都會離世，「馬仔就話想演一個咁樣嘅劇，佢最想係想拍一套戲，而家就決定先排舞台劇，之後先再拍戲。」所以馬浚偉有花很多唇舌說服她「復出」嗎？美華姐坦言沒有：「使乜說服呀？我都挺身而出啦！」

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美華姐直言近年敲門求演的機會不多，就算有也得看劇本是否適合，所以近年她的幕前演出少之又少，去年在電影《那年夏天你去了哪裏》飾演顏卓靈的母親，但美華姐保養得宜，乍看絕不發覺她已年過六旬。（網上圖片）

顧美華與馬浚偉早在2010年已有一面之緣，當時她應邀出席無綫節目《大廚出馬》擔任嘉賓，當時馬仔說了以下一番話：「我覺得佢係非常典雅嘅中國女性，一頭短髮勁潮勁型，同我媽咪年輕時嗰樣好似，而且佢仲係一個冷面笑匠，講嘢好爆笑。」沒料到8年後二人會合作同演舞台劇《生前約死後》。（東星娛樂）

演舞台劇困難多 自謙只達BB班水平

心口掛個勇字，且慢……畢竟拍戲、拍劇是錄影，NG後可以從頭再來，但舞台劇不可以，一亮燈，就得直踩到尾，既要顧及角色的情緒轉變，亦要留意台上位置走動，問美華姐是否覺得很困難，她立即叫苦連天：「唉，你又提醒我，又搞到我驚，本來諗住12月（排戲）嘅時候先認真去驚，講真，我要考慮好多嘢，因為演舞台劇同排劇真係好唔一樣，單係記對白，對我嚟講係有難度，始終到咗呢個年紀，好多時都會唔記得嘢，就算喺街見到一啲人個樣好熟口面，都講唔出佢哋個名，演舞禍劇好多時都要講好大段對白，加上我個角色又有好多獨白，真係諗起都驚，你呢個時間嚟提我做咩呢？」幸好《生前約死後》不是一場獨腳戲，除了馬浚偉外，還有幾位舞台劇演員助陣 ── 白耀燦、黃釗鑫、陳志豪一同演出，美華姐自謙說，擔心演出未如理想：「佢哋個個都係資深舞台劇演員，我就直頭係BB班嚟啦，所以我都好驚失禮佢哋。」