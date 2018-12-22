【機場特警】湯洛雯為劇狂減十磅　與張振朗拍感情戲是最大挑戰？

湯洛雯（靚湯）昨晚（21日）出席電視劇《機場特警》殺青飯聚，在劇中飾演一名空姐的她笑稱自己與其他飾演特警的演員相比拍攝過程相對輕鬆：「好多群戲、喺機場的特訓戲我都唔需要嘅，所以我啲戲通常都係喺冷氣場所度舒舒服服嘅！」

靚湯指自己與張振朗和蔡思貝在劇中是三角關係，而且更與張振朗有咀嘴戲。（葉志明攝）

靚湯稱自己雖然不用像特警們一樣操fit體能，不過由於空姐制服很貼身，所以在拍攝過程中努力不讓自己暴食：「依家殺咗青終於可以暴食！為咗套戲我都起碼減咗10磅，雖然仲距離我個目標都仲有一段距離，但都係一個好開始。」她亦透露自己在戲中與張振朗有咀嘴戲而感到很尷尬：「我同佢演錫戲真係一個好大嘅挑戰，因為我同佢兩個本身相處嘅方式就係大家寸來寸去，平時成日笑嘅，所以當大家真係要拍感情戲，有啲錫嘅場口就會忍笑，真係超難！」

靚湯透露稍後將會夥拍幾位主持拍攝新綜藝節目，不過她就說未能透露。（葉志明攝）

昨日靚湯在社交網站上上載了一張《機場特警》的劇照並配上容祖兒《雙冠軍》的歌詞中的「我永遠愛你但我未能投降讓步答允」，被人揣測是不是與前男友羅天宇和陳瀅同遊嘉年華有關，靚湯笑稱：「其實我依家每一次發一啲有關愛情嘅post都已經被人對號入座咗，所以我已經習慣咗，我諗大家對我嘅感情狀況都比較關心，所以都好想知道究竟我嘅感情發展係點而有啲聯想，多謝大家關心，我依家感情好富足，即使single都好ok呢個狀態，」

她笑稱自己將來有新戀情一定會跟大家分享。（葉志明攝）